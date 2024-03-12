Kükreyerek ‘Ekrem’ engelleniyor’ diyordu… Canlı yayında CHP’li vekili susturan cevap

Bir televizyon programında konuklar arasında metro tartışması yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Erdoğan ve hükümetin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu engellediğini, kredilere onay vermediğini iddia etti.

Emre’nin “Ekrem İmamoğlu hizmet edecek ancak kredisi onaylanmıyor” demesi üzerine Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Akit yazarı Sinan Burhan’ın “Gerçeği söylemiyorsunuz, İmamoğlu engellendi diyorsunuz bunlar yalan. Alın size belge. Ekrem İmamoğlu hükümete ulaşım noktasındaki kredileri onayladığı için teşekkür açıklaması yaptı. İmamoğlu Dünya Gazetesine açıklama yaptı. Teşekkür etti” demesi üzerine CHP’li vekil sustu kaldı.

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