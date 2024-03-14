  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sözcü ve Cumhuriyet’e müjde! Dilim karpuz geldi başlasın algı

Putin çıldıracak! Türkiye'deki S-400'lerle ilgili beklenmedik gelişmeyi eski albay duyurdu

Türkiye'yi heyecanlandıran petrol hamlesi!

Oy pusulasına rötuş! AK Parti başvurdu, YSK son dakika oy pusulasını değiştirdi

Ekrem’in kabusu oldu! Murat Kurum, İmamoğlu’nun “unuttum” deyip yapmadığı vaatleri tek tek paylaştı

Soruları önceden verdiğini itiraf etti! Bu kadar detaylı soracağını bilmiyordum

Türkiye'den en çok silah satın alan ülke belli oldu! Katar'ı bile geride bıraktılar

Garipoğlu ailesi gibi gülüyorlar eğleniyorlar... Eylem Tok'un oğlunun işlediği cinayet bir Sabetayist ritüeli miydi?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi hesap verecek

“Engelleniyoruz” diyen şizofren, bakın halkı nasıl cezalandırıyor!
Siyaset Kükreyeni böyle susturdular! CHP’li Nazlıaka’yı köşeye sıkıştıran soru
Siyaset

Kükreyeni böyle susturdular! CHP’li Nazlıaka’yı köşeye sıkıştıran soru

Yeniakit Publisher
2024-03-14 15:25:00 - 2024-03-14 15:36:54

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı televizyon programında CHP’li Aylin Nazlıaka’ya, “Siz İYİ Parti adayını suçluyorsunuz. Mansur Yavaş MHP’nin adayı değil miydi? Neden CHP’den aday oldu?” sorusunu sorunca Nazlıaka cevap veremedi.

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı televizyon programında CHP’li Aylin Nazlıaka’ya, “Siz İYİ Parti adayını suçluyorsunuz. Mansur Yavaş MHP’nin adayı değil miydi? Neden CHP’den aday oldu?” sorusunu sorunca Nazlıaka cevap veremedi.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Akit Gazetesi yazarı Sinan Burhan’ın katıldı bir televizyon programında CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka’ya Mansur Yavaş ile ilgili sorduğu soru dikkat çekti.
Telefonla programa bağlanan Nazlıaka, Cengiz Topel Yıldırım’ın CHP’den aday olmak istediğini iddia etti. İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel’in de Ankara’dan bağlandığı programda Burhan şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Mansur Yavaş daha önce Milliyetçi Hareket Partisi’nden belediye başkan adayı oldu, Sayın Devlet Bahçeli’ye bir mektup gönderdi dedi ki: Partiyi CHP’lileştiriyorsunuz dedi ve arkasından da CHP’den aday oldu. Her siyasi partide bu tür adaylıklar olabilir. Mansur Bey CHP’lileştiriyorsunuz dediği partiden aday olunca sorun yok da niçin Cengiz Topel Yıldırım İYİ Partiden aday olunca sorun var?” dedi. Bu soru üzerine cevap köşeye sıkışıp cevap veremeyen Aylin Nazlıaka “Bu soru yanlış bir sorudur” diyerek geçiştirmeye çalıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23