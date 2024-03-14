Kükreyeni böyle susturdular! CHP’li Nazlıaka’yı köşeye sıkıştıran soru

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı televizyon programında CHP’li Aylin Nazlıaka’ya, “Siz İYİ Parti adayını suçluyorsunuz. Mansur Yavaş MHP’nin adayı değil miydi? Neden CHP’den aday oldu?” sorusunu sorunca Nazlıaka cevap veremedi.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Akit Gazetesi yazarı Sinan Burhan’ın katıldı bir televizyon programında CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka’ya Mansur Yavaş ile ilgili sorduğu soru dikkat çekti.

Telefonla programa bağlanan Nazlıaka, Cengiz Topel Yıldırım’ın CHP’den aday olmak istediğini iddia etti. İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel’in de Ankara’dan bağlandığı programda Burhan şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Mansur Yavaş daha önce Milliyetçi Hareket Partisi’nden belediye başkan adayı oldu, Sayın Devlet Bahçeli’ye bir mektup gönderdi dedi ki: Partiyi CHP’lileştiriyorsunuz dedi ve arkasından da CHP’den aday oldu. Her siyasi partide bu tür adaylıklar olabilir. Mansur Bey CHP’lileştiriyorsunuz dediği partiden aday olunca sorun yok da niçin Cengiz Topel Yıldırım İYİ Partiden aday olunca sorun var?” dedi. Bu soru üzerine cevap köşeye sıkışıp cevap veremeyen Aylin Nazlıaka “Bu soru yanlış bir sorudur” diyerek geçiştirmeye çalıştı.