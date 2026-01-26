  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak gelişme: Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik! Uzmandan uyarı! Bu belirtiler varsa ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir: Bu oranda artar diyerek duyurdu Vatandaşın dostu Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş müftülerin kutsal görevini açıkladı Kimse söylemiyor 2026'da moda: Bu ayakkabılar! 3 yıl sonra altın değerinde hazine olabilir! Türk imzası: NATO’dan kritik IFF hamlesi... ASELSAN ve NSPA arasında anlaşma
Ekonomi
4
Yeniakit Publisher
Vatandaşın dostu
AA Giriş Tarihi:

Vatandaşın dostu

Erzurum'da uygun fiyata alışveriş imkanı sunan "halk pazarı" sayısı artmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptığı açıklamada "Burada satılan her ürün denetimli olacak, kalitesiyle, fiyatıyla, erişilebilirliğiyle güven verecek. Vatandaşımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Vatandaşın dostu

Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde yürüttüğü projeyle yörede üretilen ürünler, market formatında açılan pazarda, uygun fiyata satışa sunuluyor. Süpermarket, hipermarket formatında hizmet veren halk pazarlarıyla üreticinin desteklenmesi ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmalarının sağlanması amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan halk pazarının 12'nci şubesi Aşkale ilçesinde açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe merkezindeki açılışta yaptığı konuşmada, Aşkale'de, halk pazarı projelerinin 12. şubesini açmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Erzurum merkezde başladıkları bu yolculuğu ilçelere taşıyarak büyüttüklerini ve hizmeti ayağa değil gönüllere götürdüklerini aktaran Sekmen, "Biz Erzurum'da belediyeciliği sadece yol, kaldırım, bina yapmak olarak görmedik. Bizim belediyecilik anlayışımızda insan, sosyal adalet ve kimseyi geride bırakmayan bir hizmet felsefesi vardır. İşte Halk Pazarı Projesi, bu anlayışın somutlaşmış, vücut bulmuş halidir." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Vatandaşın dostu

Sekmen, açılışı yapılan şubenin aslında güçlü bir iradenin ve kararlı bir duruşun ürünü olduğuna değinerek, şunları kaydetti: "Erzurum'un dört bir yanında yükselen yatırımlar, sosyal projeler, üretim hamleleri bunun en açık göstergesidir. Biz ilçelerimizi merkezin gölgesinde değil, merkezin ortağı olarak görüyoruz. Hizmeti merkezde yoğunlaştıran değil, ilçelere yayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bugün burada açılan Halk Pazarı sadece Aşkale'ye değil, çevre mahallelere, kırsala, üreticiye ve tüketiciye aynı anda dokunan bir merkez olacaktır. Burada satılan her ürün, denetimli olacak, kalitesiyle, fiyatıyla, erişilebilirliğiyle güven verecek. Vatandaşımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak. Bugün burada sadece bir pazarın kapılarını açmıyoruz. Bugün burada, emeğin alın teriyle buluştuğu, bereketin hanelere adaletle dağıldığı, üreticinin de tüketicinin de kazandığı bir anlayışın kapılarını aralıyoruz."

#3
Foto - Vatandaşın dostu

Sekmen, şehrin üretmeden büyüyemeyeceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu şehir toprağıyla, hayvanıyla, emeğiyle kalkınır. Halk Pazarı Projesi, aynı zamanda yerel üreticinin de önünü açan bir projedir. Yerelden alınan ürün, yerelde satılır, kazanç yine bu şehrin insanına döner. Bu projeleri hayata geçirirken arkamızda güçlü bir liderlik, sağlam bir irade vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin insanı merkeze alan belediyecilik vizyonu, bizlere yol haritası olmaya devam etmektedir. Biz milletimizden aldığımız yetkiyi, yine milletimiz için kullanıyoruz. Kaynağı doğru kullanıyor, israf etmiyor, her kuruşun hesabını veriyoruz. Çünkü bu şehir bize emanet. İnşallah Erzurum'un ihtiyaç duyulan her noktasında, vatandaşımızın talep ettiği her yerde Halk Pazarı modelini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim derdimiz tabela değil, hizmettir." Açılışa Kaymakam Emre Oğuztürk, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından Aşkale Halk Pazarı'nın açılışı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi
Gündem

Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis çatısı altında skandal ifadelerle dolu bir konuşmaya imza attı.
Bozguna uğrayan terör örgütü PKK/YPG inanç uydurmaya çalıştı! "Kürtlere özgü bir namaz var"
Dünya

Bozguna uğrayan terör örgütü PKK/YPG inanç uydurmaya çalıştı! "Kürtlere özgü bir namaz var"

Türkiye'de silinen Suriye'de bozguna uğrayan PKK/YPG, İslami değerlere saldırmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda PKK’lı bir ..
Skandal video! Samsun’da polise küfür edip "Hadi bulun beni" dedi, sonra bakın ne oldu
Gündem

Skandal video! Samsun’da polise küfür edip “Hadi bulun beni” dedi, sonra bakın ne oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde sosyal medya hesabından polisi hedef alarak küfür içerikli video paylaşan ve "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi..
Kandil’den Türkiye’ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu!
Gündem

Kandil’den Türkiye’ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu!

Terör örgütü YPG/SDG’nin DEAŞ bahanesiyle varlığını devam ettirmesi için ABD ve İsrail’e yalvaran teröristler, Türkiye’yi “dağıtmakla” tehdi..
PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!
Gündem

PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kararlı duruşu ve peş peşe gelen sınır ötesi harekatlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD’de büyük bi..
Kocaeli'de korkunç olay!
Gündem

Kocaeli'de korkunç olay!

Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu. Vücutta bozulmaların meydana geldiği görülen ve 50'li yaşlardaki bir erkeğe ait olduğu değerlendiri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23