Vatandaşın dostu

Sekmen, açılışı yapılan şubenin aslında güçlü bir iradenin ve kararlı bir duruşun ürünü olduğuna değinerek, şunları kaydetti: "Erzurum'un dört bir yanında yükselen yatırımlar, sosyal projeler, üretim hamleleri bunun en açık göstergesidir. Biz ilçelerimizi merkezin gölgesinde değil, merkezin ortağı olarak görüyoruz. Hizmeti merkezde yoğunlaştıran değil, ilçelere yayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bugün burada açılan Halk Pazarı sadece Aşkale'ye değil, çevre mahallelere, kırsala, üreticiye ve tüketiciye aynı anda dokunan bir merkez olacaktır. Burada satılan her ürün, denetimli olacak, kalitesiyle, fiyatıyla, erişilebilirliğiyle güven verecek. Vatandaşımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak. Bugün burada sadece bir pazarın kapılarını açmıyoruz. Bugün burada, emeğin alın teriyle buluştuğu, bereketin hanelere adaletle dağıldığı, üreticinin de tüketicinin de kazandığı bir anlayışın kapılarını aralıyoruz."