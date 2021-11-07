  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'ın hasta yakını ile randevu diyaloğu: Yanında doktor var, ona sor!

Bazı uçakların bıraktığı izler neden farklı? Çarpıcı 'biyolojik saldırı' iddiası: Zehirleniyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şemle' şarkısına eşlik etti

ABD-Cumhuriyet işbirliği! Hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan

Sosyal medya şovmeni Arif Kocabıyık'tan Zafer Şahin'e pusu!

İP’li küfürbaz Lütfü’den bir skandal daha: Şehidi küçümseyen paylaşımı beğendi!

Türk Eczacılar birliği atıyor, onlar yayıyor! Yıllardır gerçekleşmeyen 'ilaç krizi' yalanı

Âdetli kadınla seks yaptılar, kanını seccadeyle temizlediler

Cumhuriyet'te lağım patladı! MİT mensubu gazeteciyi öğrenip çalıştırmaya devam etmişler

Macron'a o ülkeden ağır suçlama: Gerçek ile yanılsamayı ayırt edemiyor
Gündem Küfürbaz Türkkan Meclis’e yakışmıyor
Gündem

Küfürbaz Türkkan Meclis’e yakışmıyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de şehit ağabeyine ağıza alınmayacak sözler sarf etmesine tepkiler sürüyor. Şehit ağabeyin ailesi galiz küfürlerle bir kez daha yıkılırken; şehit yakınları, gaziler, STK’lar, kabine üyeleri ve siyasetçiler, ‘İP”siz Türkkan’ın derhal istifa etmesini istediler.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 12:00:00 -
Küfürbaz Türkkan Meclis’e yakışmıyor

Zekeriya Say / R. Ekrem Şahan

Devletin arazisine kaçak çiftlik diken, çiftliğinin görüntülerini çektiği için muhabiri adamlarına linç ettiren, kamu bankalarından aldığı milyon dolarlık kredileri buharlaştıran ve son olarak şehidin kız kardeşine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, istifa etmek yerine göstermelik bir özürle rezaletinin üzerini örtmeyi tercih etti. Sadece partisinden, tabanından ve Akşener’den özür dileyen, ne şehidin ailesinden ne şehit ailelerinden ne de Bingöllülerden özür beyanında bulunmayan Türkkan’a tepki yağdı...

Millet cevabını verecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Bir muhalefet milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Hele ki kanlarıyla bu toprakları sulamış şehitlerimizin emanetine asla. Aziz milletimiz hiç şüphesiz bu çarpık zihniyete layık olduğu cevabı en net şekilde verecektir.” TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “TBMM’de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir.” Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Milleti temsil gibi şerefli bir vazifeyle asla bağdaşmayacak bu davranış için vatandaşımızdan samimi bir özür dilemek ve bu işin siyasi gereğini yapmak mesuliyeti hâl karşılanmamıştır.” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Gazi Meclis’imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Bu saygısızlığı yapan kişi derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.” MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: “Ayıptır, yazıktır, günahtır, o şehit ailesidir, onun ocağına ateş düşmüştür. Bu milletvekiline, Gazi Meclis’e yakışmamıştır. Herkes kendine yakışanı yapar. Esefle kınıyoruz.”

Çapsız ve ahlaksız

BBP MKYK Üyesi Nail Gün: “Bu sözde milletvekili Lütfü Türkkan denilen çapsız ve ahlaksız, partisi tarafından derhal ihraç edilmeli ve milletvekilliğinden de istifa ettirilmelidir. Bunu yapmazlarsa TBMM’de dokunulmazlığı kaldırılarak hızlıca yargılanmalı ve milletvekilliği düşürülmelidir. TBMM şeref yoksunlarından derhal kurtarılmalıdır.” Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: “Öncelikle Türkkan’ın sözlerini kendisine misliyle iade ediyoruz, kınıyoruz, lanetliyoruz. Türkkan’ın milletvekilliğinden, bütün siyasi görevlerinden istifa etmesini ve bu saatten sonra yapılacak özürleri de kabul etmiyoruz.” Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran: “HDP, Kandil’in tutsağı, İP de FETÖ’nün tutsağı. Patronları ne derse onu yapıyorlar. Bu nedenle Türkkan’ın şehit bacısına küfretmesini sümenaltı edecekler. Tıpkı Ziraat Bankası’ndan alıp buharlaştırdığı 36 milyon dolarda olduğu gibi.”

PKK kurşunundan beter

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar: “Bu sözler hepimizi derinden yaraladı. Böyle birisinin milletvekili koltuğunda oturması sakıncalıdır. Türkkan derhal milletimizden özür dilemeli ve istifa etmelidir. Bu sözler teröristlerin sıkmış olduğu kurşunlardan daha tehlikelidir.” Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz: “Şehit aileleri olarak siyaset üstüyüz hiçbir siyasi partiyle bağımız yoktur. Hepsine eşit mesafedeyiz. PKK ile işbirliği yapan HDP’nin karşısındayız. Türkiye’nin gözü önünde şehit ailemize hakaret edilmesi bizleri derinden üzmüştür. En ağır şekilde kınıyoruz.” 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç: “Bu milletin değerleriyle uyuşmayan hareket, söz ve söylevleri nedeniyle TBMM’de olmayı hak etmeyen bu vekilin istifasını, ayrıca Türk milletinden ve özellikle de gazi ve şehit ailelerinden özür dilemesini ivedi bekliyoruz.”

İP’li Dervişioğlu: Zamanı gelince gereği yapılır

İzmir’de konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise, “İYİ Parti’nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür, toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum.Yani ne olursa olsun, olmaması gereken bir şey. Bunu Lütfü Türkkan da söyledi, özür diledi. ‘İYİ Parti ne yapacaktır’ diye merak ediliyor, kimse merak etmesin. Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

nooooo

meclis zaten olmuş terör yuvası, yakışmayacak birşey yok artık
  • Yanıtla
Nusret'in elinden altın kaplama et yedi, ülkede krize neden oldu
Dünya

Nusret'in elinden altın kaplama et yedi, ülkede krize neden oldu

Vietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam'ın, sosyete kasabı Nusret'in Londra'daki restoranında 19 bin TL'lik altın kaplamalı et yemesi ülkede..
Kahve düşkünleri dikkat! Bu hastalığa yakalanma riskini arttırıyor
Sağlık

Kahve düşkünleri dikkat! Bu hastalığa yakalanma riskini arttırıyor

Yapılan yeni bir çalışma neticesinde, kahve düşkünlerinin böbrek hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu ikazında bulunuldu. ..
Şehit abisine edilen küfüre tepkiler büyüyor! İYİ Parti'ye yeni isim önerisi
Gündem

Şehit abisine edilen küfüre tepkiler büyüyor! İYİ Parti'ye yeni isim önerisi

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, şehit abisine edilen küfürün ardından İYİ Parti'ye yeni bir isim tavsiyesinde bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay