Küfürbaz Türkkan Meclis’e yakışmıyor

Zekeriya Say / R. Ekrem Şahan

Devletin arazisine kaçak çiftlik diken, çiftliğinin görüntülerini çektiği için muhabiri adamlarına linç ettiren, kamu bankalarından aldığı milyon dolarlık kredileri buharlaştıran ve son olarak şehidin kız kardeşine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, istifa etmek yerine göstermelik bir özürle rezaletinin üzerini örtmeyi tercih etti. Sadece partisinden, tabanından ve Akşener’den özür dileyen, ne şehidin ailesinden ne şehit ailelerinden ne de Bingöllülerden özür beyanında bulunmayan Türkkan’a tepki yağdı...

Millet cevabını verecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Bir muhalefet milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Hele ki kanlarıyla bu toprakları sulamış şehitlerimizin emanetine asla. Aziz milletimiz hiç şüphesiz bu çarpık zihniyete layık olduğu cevabı en net şekilde verecektir.” TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “TBMM’de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir.” Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Milleti temsil gibi şerefli bir vazifeyle asla bağdaşmayacak bu davranış için vatandaşımızdan samimi bir özür dilemek ve bu işin siyasi gereğini yapmak mesuliyeti hâl karşılanmamıştır.” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Gazi Meclis’imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Bu saygısızlığı yapan kişi derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.” MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: “Ayıptır, yazıktır, günahtır, o şehit ailesidir, onun ocağına ateş düşmüştür. Bu milletvekiline, Gazi Meclis’e yakışmamıştır. Herkes kendine yakışanı yapar. Esefle kınıyoruz.”

Çapsız ve ahlaksız

BBP MKYK Üyesi Nail Gün: “Bu sözde milletvekili Lütfü Türkkan denilen çapsız ve ahlaksız, partisi tarafından derhal ihraç edilmeli ve milletvekilliğinden de istifa ettirilmelidir. Bunu yapmazlarsa TBMM’de dokunulmazlığı kaldırılarak hızlıca yargılanmalı ve milletvekilliği düşürülmelidir. TBMM şeref yoksunlarından derhal kurtarılmalıdır.” Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: “Öncelikle Türkkan’ın sözlerini kendisine misliyle iade ediyoruz, kınıyoruz, lanetliyoruz. Türkkan’ın milletvekilliğinden, bütün siyasi görevlerinden istifa etmesini ve bu saatten sonra yapılacak özürleri de kabul etmiyoruz.” Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran: “HDP, Kandil’in tutsağı, İP de FETÖ’nün tutsağı. Patronları ne derse onu yapıyorlar. Bu nedenle Türkkan’ın şehit bacısına küfretmesini sümenaltı edecekler. Tıpkı Ziraat Bankası’ndan alıp buharlaştırdığı 36 milyon dolarda olduğu gibi.”

PKK kurşunundan beter

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar: “Bu sözler hepimizi derinden yaraladı. Böyle birisinin milletvekili koltuğunda oturması sakıncalıdır. Türkkan derhal milletimizden özür dilemeli ve istifa etmelidir. Bu sözler teröristlerin sıkmış olduğu kurşunlardan daha tehlikelidir.” Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz: “Şehit aileleri olarak siyaset üstüyüz hiçbir siyasi partiyle bağımız yoktur. Hepsine eşit mesafedeyiz. PKK ile işbirliği yapan HDP’nin karşısındayız. Türkiye’nin gözü önünde şehit ailemize hakaret edilmesi bizleri derinden üzmüştür. En ağır şekilde kınıyoruz.” 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç: “Bu milletin değerleriyle uyuşmayan hareket, söz ve söylevleri nedeniyle TBMM’de olmayı hak etmeyen bu vekilin istifasını, ayrıca Türk milletinden ve özellikle de gazi ve şehit ailelerinden özür dilemesini ivedi bekliyoruz.”

İP’li Dervişioğlu: Zamanı gelince gereği yapılır

İzmir’de konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise, “İYİ Parti’nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür, toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum.Yani ne olursa olsun, olmaması gereken bir şey. Bunu Lütfü Türkkan da söyledi, özür diledi. ‘İYİ Parti ne yapacaktır’ diye merak ediliyor, kimse merak etmesin. Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır” dedi.