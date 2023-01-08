Küfürbaz Rasim Ozan'dan bir tuhaf çıkış daha! Gündeme gelmek için her haltı yiyor

Beyaz TV canlı yayanında Ahmet Çakar'a küfürlü sözlerle şarkı tezahüratı yapan Rasim Ozan Kütahyalı, bu akşam Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi için skor tahmininde bulundu. Galatasaraylı olan Kütahyalı, "Fenerbahçe bugün bizi mağlup ederse canlı yayında sakallarımı usturayla sinekkaydı kestireceğim" paylaşımını yaptı.

Canlı yayında usturayla...

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece Kadıköy’de vuku bulacak neticeyi şimdiden ilan ediyorum… Fenerbahçe:1 - Galatasaray:3 Ertem Şener ile yaptığımız derbi özel yayınındaki sözümün arkasındayım… Eğer Fenerbahçe bugün bizi mağlup ederse canlı yayında sakallarımı usturayla sinekkaydı kestireceğim.." ifadesini kullandı.