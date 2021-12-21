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Gündem Küfürbaz Lütfü doların düşmesinden rahatsız oldu!
Gündem

Küfürbaz Lütfü doların düşmesinden rahatsız oldu!

Bingöl'de şehit ağabeyine yönelik ağza alınmayacak sözleri sarf eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan doların düşmesinden rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 15:11:00 - 2021-12-21 15:24:00
Küfürbaz Lütfü doların düşmesinden rahatsız oldu!

 Yeniakit  Ankara 

Bingöl'de şehit ağabeyine yönelik ağza alınmayacak sözleri sarf eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan doların düşmesinden rahatsız oldu.

Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve tarihi bir düşüşle bu sabah saatlerinden itibaren 13 lira seviyelerine yaklaştı. Doların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla bir anda düşmesi muhalefeti ciddi oranda rahatsız etti Bingöl'de şehit ağabeyine yönelik ağza alınmayacak sözleri sarf eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan haftalar sonra yeni bir skandalla imza attı. Türkkan, doların çakılmasıyla dalga geçer bir paylaşımda bulundu.

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