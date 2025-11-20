Daha fazlası geliyor! Deprem bölgesinde eğitim seferberliği

Tekin, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, 2024-2025 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde, bu yıl izleme değerlendirme çalışmalarına odaklandıklarını, veriye dayalı iyileştirme döngüsünü kararlılıkla işleteceklerini belirtti.

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem bölgesindeki eğitime ilişkin bilgi veren Tekin, depremden önce eğitim öğretim faaliyetlerinin 11 bin 567 okul, 119 bin 200 derslikte yürütüldüğünü söyledi.

Deprem felaketi sonrasında 10 bin 272 okul, 109 bin 401 derslik hasarsız ve az hasarlı, 1295 okul, 9 bin 799 dersliğin ise kullanılamaz hale geldiğini belirten Tekin, "Bu illerimizdeki çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar 865 okul, 13 bin 321 dersliği 2025-2026 yılı itibarıyla eğitime almış durumdayız. Çalışmalarla deprem bölgesinde 10 bin 539 dersliğin yapımı devam ediyor. Deprem bölgesinde mevcut derslik kapasitesinin, deprem öncesi kapasitenin yüzde 15 üzerine çıkması sağlanmış olacaktır." diye konuştu.

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda "teknolojiyle yöneten" bir yapıya geçişin somut çıktılarından birinin Bakanlık Yönetim Sistemi (BYS) olduğunu belirterek, "BYS ile halihazırdaki öğrencilerimizin doğum verileri ve oranları dahil sonraki yıllardaki çağ nüfusu verilerini kullanarak 18 yıllık, 2053 yılı için ise tahminlere dayalı çalışmalar yapabilecek haldeyiz." bilgisini verdi.

"208 yükseköğretim kurumunda 6 milyon 800 bin öğrenci öğrenim görmektedir"

Yükseköğretim alanında son yıllarda kayda değer gelişmeler ve nitelikli ilerlemeler sağlandığı değerlendirmesinde bulunan Tekin, şunları kaydetti:

"2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla 129 devlet, 75 vakıf ve 4 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 208 yükseköğretim kurumunda 6 milyon 800 bin öğrenci öğrenim görmektedir. Türk yükseköğretimi bu öğrenci sayısıyla Avrupa yükseköğretim alanında en çok öğrenciye hizmet veren bir sistem konumundadır. 2002 yılında 70 bin 12 olan toplam öğretim elemanı sayısı, 2025 yılında 186 bin 349'a yükselmiştir. Öğretim üyesi sayısında da benzer bir artış söz konusudur. 2002 yılında 25 bin 953 olan öğretim üyesi sayısı 2025'de 113 bin 134'e ulaşmıştır. Öğretim üyelerinin toplam öğretim elemanları içindeki payı ise 2002 yılında yüzde 37 iken 2025 yılında yüzde 60,22'ye yükselmiştir. Toplam öğretim elemanlarının yüzde 46,91'i kadın, yüzde 53,09'u ise erkektir. Bu oran Türkiye'yi, kadın akademisyen payı bakımından OECD ortalamasının üzerinde konumlandırmaktadır."

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının çalışmalarına da değinen Tekin, ÖSYM'nin bütün hizmetlerini e-Devlet standartları çerçevesinde yürüttüğünü, tek ve çift yıllarda değişmek üzere her yıl ortalama 11 ila 14 milyon adayın katıldığı yaklaşık 60 sınavı başarıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Eğitim alanında gerçekleştireceğimiz faaliyetler için 2026 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine 1 trilyon 943 milyar 965 milyon 746 bin lira tahsis edilmiştir. Milli Eğitim Bakanı olarak şahsım, eğitim camiamız ve milletimiz adına, genel bütçeden en büyük payı eğitime ayırma talimatını veren ve bu kararlılığını sürdüren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu süreçte bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ile Komisyon üyelerine de teşekkür eden Tekin, "Her yıl büyük bir heyecanla Komisyonumuzun huzuruna geliyoruz. Sizlerden gelecek eleştiri, öneri ve bizimle ilgili projelerinizi saygıyla dinleyip hayata geçirmeye çalışıyoruz. Toplantı esnasında tatlı sert diyaloglarımız da oluyor. Kırdığım bir milletvekili dostumuz ve arkadaşımız varsa özür dileyelim. Çok büyük bir olgunlukla bu Komisyon çalışmasının devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.