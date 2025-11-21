  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Yerel Korkunç yangın! 5 bin civciv telef oldu
Yerel

Korkunç yangın! 5 bin civciv telef oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Korkunç yangın! 5 bin civciv telef oldu

Savaştepe’de gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler sonrası yaklaşık 5 bin civcivin öldüğü belirlendi.

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaklaşık 5 bin civciv öldü.

Yangın, gece saatlerinde İsadere Mahallesinde faaliyet gösteren Uğur Soylu’ya ait 20 bin kapasiteli tavuk çiftliğinde çıktı. Çiftlikten yayılan alev ve dumanları gören personelin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yayılan yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken yapılan incelemede ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 bin civcivin öldüğü belirlendi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23