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Siyaset Küfür rezaletine ‘reklam’ cilası!
Siyaset

Küfür rezaletine ‘reklam’ cilası!

Bingöl’de şehit abisinin bacısına galiz küfürler edecek kadar alçaklaşan Lütfü Türkkan’a sahip çıktığı ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile iş tuttuğu için kamuoyundan ve tabanından tepki gören İP Genel Başkanı Meral Akşener kendisinin ve partisinin bozulan imajını düzeltmek için kesenin ağzını açtı. Akşener son 7 günde Facebook’a kişisel hesabı için 54 bin 962 liralık reklam verirken, partisi İP de 39 bin 168 TL’lik reklam harcaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 10:23:00 -
Küfür rezaletine ‘reklam’ cilası!

Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gümren’e ‘Senin bacını s…..m’ diyecek kadar küstahlaşan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a sahip çıkan partinin Genel Başkanı Meral Akşener, kamuoyu nezdinde bozulan imajını düzeltmek için küresel firmaların sosyal medya ağlarına binlerce lira para akıttığı ortaya çıktı. Son günlerde gerçek yüzü deşifre olan ve HDP ile iş tuttuğu için köşeye sıkışan Akşener, kendi kişisel hesabı için son 7 günde Facebook’a 54 bin 962 liralık reklam verdi. Akşener’in partisi İP ise hazineden aldığı parayla bu hafta Facebook’a 39 bin 168 TL’lik reklam ödemesi yaptı.

Bayram değil seyran değil!

Bugüne kadar dişe dokunur tek icraatı olmayan, ayakta durabilmek için sosyal medyada platformlarına İBB kesesinden reklam yağdıran CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun bile bir haftalık reklam harcaması hanesinde “sıfır” yazarken, İP Lideri Meral Akşener’in reklama yüklenmesi dikkatlerden kaçmadı. Ufukta seçim yokken ve aralarında AK Parti, MHP, SP ve CHP’nin de olduğu çok sayıda siyasi parti bu hafta Facebook’a hiç ilan vermezken, Akşener ve partisin reklama yüklenmesi, küfür rezaletini unutturma çabası olarak yorumlandı.

Facebook kara propaganda üssü

Öte yandan; geçtiğimiz günlerde TBMM Dijital Mecralar Komisyonu tarafından Meclis’e davet edilerek dinlenen Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, burada yaptığı açıklamada, “Yalan haber olsa bile politikaları ihlal etmediği için içeriğin kaldırılmadığını” söyleyerek, Facebook’un bir kara propaganda üssü gibi çalıştığını söylemişti.

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Yorumlar

pisliği cila ile kapatmak

İPe un seriyor lar bo..üstüne hasır seriyor lar
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şüayıp

Reklamlarla kapatılamaz
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