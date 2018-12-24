THY- Euroleague
0553 313 94 23

Küfü öldürün rutubetten kurtulun!

Canlı bir mantar türü olan küf, hiç beklenmedik yerlerde karşımıza çıkarak sağlığımızı tehlikeye sokar.

24 Aralık 2018 Pazartesi 13:28
Küfü öldürün rutubetten kurtulun!

Duvar diplerinde, mutfakta, yerde, halıda ve hiç beklenmedik yerlerde karşımıza çıkan küf/rutubetten daha sinir bozucu ve sağlıksız bir şey olamaz.

Astım ataklarından ve alerjik reaksiyonlardan dolayı her yıl milyonlarca insan hastaneye gidiyor. Eğer hızlıca önleminizi almazsanız; küf yüzeylere, yere, kumaşa ve ahşaba kalıcı olarak zarar verecektir. Bu sebepten dolayı, nemli bölgeleri temizlemeyi bir rutin haline getirmeliyiz.

Küf bir çeşit mantardır; canlıdır. Koloniler olarak yaşarlar. Yeterli oksijen. Yüksek nem. Yüksek ısı. Onların yaşama sevincidir.

Küfün birçok çeşidi olduğunu unutmayın, hatta bazıları -mesela  Aspergillus– zehirli ve çok tehlikelidir. 

Küfü nasıl engellerim ve yok ederim?

Genellikle marketlerden aldığımız kimyasal ürünler küfü ortadan kaldırmakta bizi hayal kırıklığına uğratır, hatta faydalarından daha çok zararları vardır.

Eğer evinizde ciddi bir küf problemi varsa, her zaman küçük bir hava filtresi kullanabilirsiniz. Bunun için para harcamanız gerekecek ama eğer evde solunum problemi yaşayan birisi varsa, hava filtresi kullanmak kesinlikle daha iyi bir çözümdür. Hava filtresi bir çeşit küçük klimadır.

Düzenli yapmanız gerekenler

Camı açın ve temiz havanın bu bölgeleri yenilemesine izin verin. Aynı şey aslında yataklarınız için de geçerlidir, yataktan kalktığınız gibi yatağı düzeltmemelisiniz, yatakta "akarlar"ın ürememesi için çarşafları ve yorganı havalandırmalısınız. Bu akarlar, küf gibi canlılardır.

En basit çözüm küflü alanları da yatak yorgan gibi düzenli olarak havalandırmaktır.

Çay ağacı yağı dezenfektandır

Herhangi bir aktardan veya özel marketlerden bunu temin edebilirsiniz. Birçok şeye iyi geldiği gibi, küften kurtulmak için de çok pratiktir.

2 yemek kaşığı çay ağacı yağı 2 bardak suyu sprey şişesinde karıştırın. Küf oluşmuş bölgelere karışımı sıkın. Yarım saat bekleyin ve küfün kendi kendine yok olduğunu görün!

Gel bakalım buraya sirke!

Elma sirkesi ağzınızın içinden dişlerinizin arasından, ayak parmaklarınızın arasından tutun bütün evdeki bakterilerin %90’ını öldürür. En ekonomik çözümlerden biridir. 

Banyodaki (duş kabini, tuvalet arkası ve kapı) ve diğer yerlerde ortaya çıkan mantarları yok etmek için birebirdir.

Sirkeyi sprey şişesine doldurun. Günlük temizlik için bunun her daim elinizin altında hazır olmasını sağlayın.

Elma sirkesini küflü bölgelere sıkın.

Haftada en az 2 defa uygulayın, sağlıksız mikroorganizmaların üreyeceği nemli bölgelere ve az havalandırılmış bölgelere özen gösterin.

Rutubet kokusunu ise karbonatlı su ile yok edebilirsiniz

İlk yapmanız gereken şey küf kokan odayı ya da dolabı silmektir. Bunun için karbonatlı suya ihtiyacınız olacak. Karbonatlı suyla sildikten sonra kalan nemi almanız lazım ki tekrar bir küf kokusu söz konusu olmasın. Bunun için de saç kurutma makinasına ihtiyacınız var. Karbonatlı suyla sildiğiniz her yeri saç kurutma makinasıyla kurutun.

Bu işi güneşli bir havada pencerelerinizi de açarak yaparsanız ne iyi..

Kedi kumu yöntemi

Minik bir kabın içerisine kedi kumu koyarak rutubet olan odanın veya dolabın bir köşesinde bekleterek kokudan kurtulabilirsiniz. Kedi kumu küf kokusu ve nemi içine çekecektir.

Tebeşir yöntemi

Dolabınızda tebeşir bulundurabilirsiniz. Tebeşir rutubeti emdiği için küflenmeyi önler.

Mangal kömürü

Mangal kömürü de aynı vazifeyi görür. Bir bez içinde bulunduracağınız mangal kömürü küf kokusu ve rutubeti alır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 13:28
  1. küf
  2. rutubet
  3. Astım atakları
  4. alerjik reaksiyonlar
  5. mantar
  6. Aspergillus
  7. kimyasal ürünler
  8. hava filtresi
  9. akarlar
  10. aktar
  11. çay ağacı yağı
  12. Elma sirkesi
  13. mikroorganizmalar
  14. Mangal kömürü
  15. kedi kumu
  16. Karbonatlı su

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir'de korkutan olay! 40 öğrenci hastaneye kaldırıldı
    1. Balıkesir'de korkutan olay! 40 öğrenci..
    2. Otomobile bağlanan köpeğin caddede..
    3. CHP'li aday adaylarını ve işadamlarını..
    4. Esed rejimi Soçi mutabakatını 369 kez..
    5. Beşiktaşlı oyunculardan skandal parti!
    6. Van'da zincirleme trafik kazası: 10..
    7. 'Modern yaşam' muradına erdi. Kadınlar..
    8. Çocuğunu şımart, öldür!
    9. Küfü öldürün rutubetten kurtulun!
    10. İHH'dan Balkanlar'da 1500 aileye kış..
    11. Vatandaştan Piyango'ya tepki: Bizim..
    12. Müjdat Gezen tutuklandı mı?
    13. İEÜ'den Kuzey Kutbu çalışmalarına destek
    14. Soma'daki terör saldırısı davası
    15. Metin Akpınar tutuklandı mı?
    16. "Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım..
    17. Araba fiyatları sahibinden
    18. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    19. Esedçiler yeni yıl festivalinde eğlendi
    20. Galatasaray'da tarihe geçen genç:..
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu