Küfü öldürün rutubetten kurtulun!

Duvar diplerinde, mutfakta, yerde, halıda ve hiç beklenmedik yerlerde karşımıza çıkan küf/rutubetten daha sinir bozucu ve sağlıksız bir şey olamaz.

Astım ataklarından ve alerjik reaksiyonlardan dolayı her yıl milyonlarca insan hastaneye gidiyor. Eğer hızlıca önleminizi almazsanız; küf yüzeylere, yere, kumaşa ve ahşaba kalıcı olarak zarar verecektir. Bu sebepten dolayı, nemli bölgeleri temizlemeyi bir rutin haline getirmeliyiz.

Küf bir çeşit mantardır; canlıdır. Koloniler olarak yaşarlar. Yeterli oksijen. Yüksek nem. Yüksek ısı. Onların yaşama sevincidir.

Küfün birçok çeşidi olduğunu unutmayın, hatta bazıları -mesela Aspergillus– zehirli ve çok tehlikelidir.

Küfü nasıl engellerim ve yok ederim?

Genellikle marketlerden aldığımız kimyasal ürünler küfü ortadan kaldırmakta bizi hayal kırıklığına uğratır, hatta faydalarından daha çok zararları vardır.

Eğer evinizde ciddi bir küf problemi varsa, her zaman küçük bir hava filtresi kullanabilirsiniz. Bunun için para harcamanız gerekecek ama eğer evde solunum problemi yaşayan birisi varsa, hava filtresi kullanmak kesinlikle daha iyi bir çözümdür. Hava filtresi bir çeşit küçük klimadır.

Düzenli yapmanız gerekenler

Camı açın ve temiz havanın bu bölgeleri yenilemesine izin verin. Aynı şey aslında yataklarınız için de geçerlidir, yataktan kalktığınız gibi yatağı düzeltmemelisiniz, yatakta "akarlar"ın ürememesi için çarşafları ve yorganı havalandırmalısınız. Bu akarlar, küf gibi canlılardır.

En basit çözüm küflü alanları da yatak yorgan gibi düzenli olarak havalandırmaktır.

Çay ağacı yağı dezenfektandır

Herhangi bir aktardan veya özel marketlerden bunu temin edebilirsiniz. Birçok şeye iyi geldiği gibi, küften kurtulmak için de çok pratiktir.

2 yemek kaşığı çay ağacı yağı 2 bardak suyu sprey şişesinde karıştırın. Küf oluşmuş bölgelere karışımı sıkın. Yarım saat bekleyin ve küfün kendi kendine yok olduğunu görün!

Gel bakalım buraya sirke!

Elma sirkesi ağzınızın içinden dişlerinizin arasından, ayak parmaklarınızın arasından tutun bütün evdeki bakterilerin %90’ını öldürür. En ekonomik çözümlerden biridir.

Banyodaki (duş kabini, tuvalet arkası ve kapı) ve diğer yerlerde ortaya çıkan mantarları yok etmek için birebirdir.

Sirkeyi sprey şişesine doldurun. Günlük temizlik için bunun her daim elinizin altında hazır olmasını sağlayın.

Elma sirkesini küflü bölgelere sıkın.

Haftada en az 2 defa uygulayın, sağlıksız mikroorganizmaların üreyeceği nemli bölgelere ve az havalandırılmış bölgelere özen gösterin.

Rutubet kokusunu ise karbonatlı su ile yok edebilirsiniz

İlk yapmanız gereken şey küf kokan odayı ya da dolabı silmektir. Bunun için karbonatlı suya ihtiyacınız olacak. Karbonatlı suyla sildikten sonra kalan nemi almanız lazım ki tekrar bir küf kokusu söz konusu olmasın. Bunun için de saç kurutma makinasına ihtiyacınız var. Karbonatlı suyla sildiğiniz her yeri saç kurutma makinasıyla kurutun.

Bu işi güneşli bir havada pencerelerinizi de açarak yaparsanız ne iyi..

Kedi kumu yöntemi

Minik bir kabın içerisine kedi kumu koyarak rutubet olan odanın veya dolabın bir köşesinde bekleterek kokudan kurtulabilirsiniz. Kedi kumu küf kokusu ve nemi içine çekecektir.

Tebeşir yöntemi

Dolabınızda tebeşir bulundurabilirsiniz. Tebeşir rutubeti emdiği için küflenmeyi önler.

Mangal kömürü

Mangal kömürü de aynı vazifeyi görür. Bir bez içinde bulunduracağınız mangal kömürü küf kokusu ve rutubeti alır.