Küflü kısmı alıp yemeye devam ediyorsanız...

Bir yiyecek küflendiğinde anlamak zor olmasa gerek. Dışında yeşil ve gri renklerin hakim olduğu bir tabaka oluşur. Bu tabaka, gıda üzerinde gelişmiş sporlardır. Net olarak algılayabileceğiniz bu sporların kökleri, bir ağaç gibi gıdanın iç kısmına iniyor.

Sporların kök kısmı görünmediği için, siz gıdanızın üzerinde küf olmadığını sanıyorsunuz. Fakat durum böyle değil.

Küflenen bu gıda aflatoksin, mikotoksin sporları içerisinde barındırır ve kansere sebebiyet verir.

Yani gıdanız küflendiğinde kesip yemeye devam etmek istiyorsanız, sporların inmediği bölgeyi tahmin ederek küfü almanız ve temiz bölgeyi yemeniz gerekir.

Bir havucun küflenmesi ile, yoğurdun küflenmesi aynı kefeye konamaz. Havucun ucu küflendiyse 10 cm kadar kesip tüketebilirsiniz. Çünkü havuç çok sert olduğu için sporlar çok yavaş ilerler. Fakat yoğurt hem yumuşak hem de sulu olduğu için, dip kısmına kadar inerek o yoğurdu atmanız gerekmektedir.