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Dünya Küffar İsrail için birleşiyor! Bir donanma desteği de İngiltere'den
Dünya

Küffar İsrail için birleşiyor! Bir donanma desteği de İngiltere'den

Yeniakit Publisher
2023-10-12 21:34:00 - 2023-10-12 21:48:34
Küffar İsrail için birleşiyor! Bir donanma desteği de İngiltere'den

İngiltere, İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e Kraliyet Donanması’na ait iki gemi ve gözetleme uçağı gönderecek.

İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin "İsrail'i desteklemek" amacıyla Doğu Akdeniz'e gözetleme uçağı ve Kraliyet Donanması’na ait 2 gemiyi göndereceği ifade edildi.

Direnişçilere 'terörist' muamelesi

Açıklamada, gözetleme uçağının "silahların terörist gruplara aktarılması gibi bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek" amacıyla yarın devriye görevine başlayacağı açıklandı.

Gemilerin ise insani yardım çabalarını sözde desteklemek üzere önümüzdeki hafta bölgeye konuşlanacağı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada, İsrail’e verilecek askeri desteğin "daha fazla tırmanmayı engelleyeceğini" öne sürerek, "Bölgedeki askeri ve diplomatik ekiplerimiz, güvenliği yeniden tesis etmek ve Hamas’ın bu barbar saldırısının binlerce masum kurbanına insani yardımın ulaşmasını sağlamak için uluslararası ortaklarımızı da destekleyecektir" dedi.

ABD Donanması'na ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi dün İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e konuşlanmıştı.
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Yorumlar

Osmanlı

Çanakkale'de bu kefere ingilizlerin gemisini cehenemin dibine gönderen Seyyid onbaşılar çıkar inşAllah.

Bml

Bizim Kütahya’da akşama kadar küfür ediyorlar sevüyorlar. hem de dine sövüyorlar. Dine küfür ettikleri için başım belaya girmesin diye kimseyle muhatap olmuyorum yoksa biri elimde kalacak. İsrail’de dine küfür ettiklerini hiç zannetmiyorum. Bizim kütahya hatta ege hatta adana daha küffar. Her konuşmanın başında ortasında ve sonunda a**** koyuyorlar. ** kimin **ı oda belli değil. Çok sinirlendikleri zaman direk birbirlerinin dinine küfür ediyorlar
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