Küffar İsrail için birleşiyor! Bir donanma desteği de İngiltere'den

İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin "İsrail'i desteklemek" amacıyla Doğu Akdeniz'e gözetleme uçağı ve Kraliyet Donanması’na ait 2 gemiyi göndereceği ifade edildi.

Direnişçilere 'terörist' muamelesi

Açıklamada, gözetleme uçağının "silahların terörist gruplara aktarılması gibi bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek" amacıyla yarın devriye görevine başlayacağı açıklandı.

Gemilerin ise insani yardım çabalarını sözde desteklemek üzere önümüzdeki hafta bölgeye konuşlanacağı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada, İsrail’e verilecek askeri desteğin "daha fazla tırmanmayı engelleyeceğini" öne sürerek, "Bölgedeki askeri ve diplomatik ekiplerimiz, güvenliği yeniden tesis etmek ve Hamas’ın bu barbar saldırısının binlerce masum kurbanına insani yardımın ulaşmasını sağlamak için uluslararası ortaklarımızı da destekleyecektir" dedi.

ABD Donanması'na ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi dün İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e konuşlanmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO