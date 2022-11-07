'Kuduz' skandalı sonrası flaş çağrı! Tek çözüm; başıboş köpekler itlaf edilmeli, mâlûm güruh tedaviye alınmalı, dolandırıcılar hapse tıkılmalı!

Bitlis'te yaşanan 'kuduz' skandalı sonrası vatandaşlar başıboş köpeklerin toplatılması talebinde bulunuyor.

"Sokak köpekleri bahane insana düşmanlar" başlıklı bir yazı kaleme alan Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse ise başıboş köpek sorununun çözümü için çağrıda bulundu.

Kısırlaştırmanın çare olmadığını belirten Yakup Köse, "Sadede gelecek olursam, artık bu mevzu kısırlaştırmayla, köpekleri kısa süreli barınaklara almayla çözülecek aşamayı geçti. Tek çözüm sokak köpeklerinin itlaf edilmeleri, mâlûm güruhun Mazhar Osman'da tedaviye alınmaları ve bunların üzerinden rant sağlayan dolandırıcıların hapse tıkılmalarıdır." ifadelerini kullandı.

İşte Yakup Köse'nin o yazısı:

Türkiye'de sokak köpekleri sorunu yok. Sorun, kendilerini 'hayvansever' olarak adlandıran insan düşmanı sapkın bir güruhta. İnsanî vasıflarını kaybetmiş bu güruh insana olan düşmanlıklarını zavallı sokak köpekleri üzerinden gösteriyorlar.

Toplum olarak çok ağır ve çok tehlikeli bir vak'a ile karşı karşıyayız. Mübâlağa yapmıyorum. Sokak köpeklerinin öldürdüğü veya sokak köpeklerinin kovalaması neticesi araba altlarında can veren çocuklar için "Onlar da köpeklerin yaşam alanlarına girmeselerdi" diyebilecek kadar hayvandan aşağı yaratıkların yaşadığı bir zaman diliminde bu hususta mübâlağa yapmak da ne kelime!

Bu sapkın güruh ülkeyi esir almış durumda. Mezkûr güruhun himayesinde çeteleşen sokak köpekleri başta çocuklarımız olmak üzere insanımızı sokağa çıkamaz hâle getirdi. Saldıran sokak köpekleri ve onları besleyen ve kollayan sapkın güruh değil de saldırıya uğrayan, ölen halkımız suçlu oluyor. Sorunu çözmesi gereken yetkililer bu sapkın güruhtan korktuğu kadar Allah'tan korkmuyor; gene mübâlağa yapmıyorum, maalesef gerçek!

Sadece sokak köpekleri değil, insanlık düşmanı bu sapkın güruh da çeteleşti ve işi tehdit, korkutma ve sindirmeye kadar vardırdılar. Sokak köpekleri tehlikesiyle alâkalı sosyal medyada yazan insanları tehdit ediyorlar, adreslerini paylaşıp gözdağı veriyorlar. Hatta bu insanların evlerine kadar gidip tehdit ediyorlar. Bu insanlık düşmanı sapkın güruhun cinayet işlemesi an meselesidir.

Bunları kullananlar ise, "sokak hayvanlarını besliyoruz" tiyatrosuyla insanlardan para toplayan dolandırıcılar. Büyük meblağların döndüğü bir pazar hâline geldi sokak hayvanları. Hâkeza yem üreten şirketler de bu ruh hastalarını biz insanlara karşı kışkırtıyorlar. Rantın olduğu yerde şiddet kaçınılmazdır.

Geçen hafta Bitlis'te sokak köpeklerinin ısırdığı iki çocuk kuduz teşhisiyle hastaneye kaldırıldılar. Biri tedavi sonrası taburcu edilirken ne yazık ki diğerinin durumu ağır ve hastanede yoğun bakımda uyutuluyor. Rezalete bakın, sokak köpekleri uyutulmadığı için çocuklarımız hastanelerde uyutuluyor!

Bu hususa dikkat çeken gazetemizin yazarlarından Esra Elönü de sapkın güruhun saldırısına mâruz kaldı. Esra Elönü tehdit ve saldırılara pabuç bırakacak biri değil. Sapkın güruha karşı insanlık mücadelesini sürdürüyor.

Sadede gelecek olursam, artık bu mevzu kısırlaştırmayla, köpekleri kısa süreli barınaklara almayla çözülecek aşamayı geçti. Tek çözüm sokak köpeklerinin itlaf edilmeleri, mâlûm güruhun Mazhar Osman'da tedaviye alınmaları ve bunların üzerinden rant sağlayan dolandırıcıların hapse tıkılmalarıdır.

Çözüm budur gerisi lâfügüzâftır!