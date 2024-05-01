Kuduz köpekler yine havladı! "O kent imha edilmeli"

İsrail hükümetinin aşırılık yanlısı bakanı Bezalel Smotrich, Refah ve Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinin "tamamen yok edilmesi" çağrısında bulunarak Filistinlilere karşı daha fazla şiddet içeren kışkırtmalarda bulundu.

İsrail uzun zamandır Gazze'nin en güneyindeki şehir olan ve 2,3 nüfuslu bölgenin yarısından fazlasının barındığı Refah’a yönelik bir kara işgali tehdidinde bulunuyor.

İsrail gazetesi Haaretz'e göre Maliye Bakanı Smotrich Pazartesi günü yaptığı açıklamada “Hiçbir iş yarım bırakılamaz" dedi.

Smotrich, "Refah, Deyr El Belah, Nuseyrat tamamen imha olmalı. Amalek'in hatırasını silelim” ifadelerini kullandı.

Deyr El Belah ve Nuseyrat mülteci kampı Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan bölgeler.

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Smotrich'in "Amalek'in hatırasını silmekten" bahsederken Yahudi Tevrat'ının Tesniye bölümünden alıntı yaptığı anlaşılıyor.

Amalekliler eski İsrailoğullarına yok etmeleri emredilen bir halktı.

Netanyahu daha önce de Gazze halkını, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'i "soykırım eylemleri" ile suçladığı davada gündeme getirdiği Amalek'e benzetmişti.

Smotrich'in sözleri, Kuzey Afrikalı Yahudilerin Hamursuz bayramının bitiminde kutladıkları bir tören olan Mimouna için düzenlenen bir etkinlikte geldi. Uzun bir kışkırtma geçmişi olan aşırılık yanlısı bakan daha önce de Batı Şeria'daki Huvara kasabasının "yok edilmesi" çağrısında bulunmuştu.

Haaretz'in haberine göre İsrailli bakan Filistinli grup Hamas ile yürütülen görüşmelere de değinerek ülkesinin "uzun zaman önce varlığına son vermesi gereken biriyle müzakere yürüttüğünü" belirtti.

Arabulucular Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri aylardır Hamas ve İsrail arasında bir anlaşma sağlamaya çalışıyor. Şu anda ateşkes ve rehine takası önerisine Hamas'ın vereceği yanıtı bekliyorlar.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Salı günü yaptığı açıklamada ordunun Gazze'de Hamas'la ateşkes olsa da olmasa da Refah'ta kara harekatı başlatacağını söyledi.

İsrail'in yaklaşık yedi ay önce Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda, Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre tamamına yakını kadın ve çocuk en az 34.535 kişi hayatını kaybett.

Kaynak: Mepa News