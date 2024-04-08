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Dünya Kuduz köpek yine havladı
Dünya

Kuduz köpek yine havladı

Yeniakit Publisher
2024-04-08 09:23:00 -
Kuduz köpek yine havladı

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde 6 aydır sürdürdüğü saldırılara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, “Gazze'deki savaş devam ediyor ve durmaktan çok uzağız” dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Savaşın 6. ayının geri kaldığını belirten Halevi, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) esir anlaşmasının bir parçası olarak ateşkes durumunda savaşa nasıl döneceğini bileceğini ve esirlerin geri verilmesinin diğer hedeflerden daha acil bir mesele olduğunu söyledi.

“Bu savaşı öncekilerden farklı bir şekilde yürütüyoruz. Gazze'deki savaş devam ediyor ve durmaktan çok uzağız” ifadelerini kullanan Halevi, üst düzey Hamas yetkililerini er ya da geç bulacaklarını vurguladı. Saldırılarla birlikte Gazze Şeridi’ne insani yardım girişine de izin verdiklerini aktaran Halevi, “Hamas'ın çıkarı Gazze'de insani bir kriz oluşturmak ve savaşın sona ermesi için baskı yapmaktır. Hamas insani yardımın kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor ve dağıtımını engelliyor, Gazze Şeridi'ne geri dönmek ve kontrol etmek istiyor, bu olmamalı. Bölgeye istikrar getirmek için Hamas'ı askeri ve hükümet kabiliyetlerinden arındırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tüm esirleri geri getirmek için operasyonel çabalarımızı sürdüreceğiz”

Gazze Şeridi’nde tutulan esirlere değinen Halevi, “Her şekilde harekete geçmeye devam edeceğiz. Tüm esirleri mümkün olan en kısa sürede geri getirmek için istihbar ve operasyonel çabalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Esir anlaşması müzakerelerinin sorumlu ve dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini aktaran Halevi, “IDF, İsrail Devleti'nin evlatlarının geri dönmesi için nasıl bir bedel ödeyeceğini bilecek kadar güçlüdür. Onlara karşı ahlaki bir görevimiz var ve IDF zor bir bedele bile nasıl dayanacağını, nasıl geri dönüp güçle savaşacağını da bilecektir” dedi.

“Hamas'ın tüm Gazze Şeridi'nde tasfiye edilmesi gibi hedeflere henüz tam olarak ulaşamadık”

Başlangıçta hedeflerine ulaşmak için bu savaşın uzun süreceğini bildiklerini kaydeden Halevi, “Gazze'deki savaşta çok önemli başarılar elde ettik. Ancak tüm rehinelerin evlerine dönmesi, kuzey ve güneydeki tüm sakinlerin güven içinde evlerine dönmesi ve Gazze Şeridi'nde Hamas olmayan bir hükümete izin verecek şekilde Hamas'ın tüm Gazze Şeridi'nde tasfiye edilmesi gibi hedeflere henüz tam olarak ulaşamadık” diye konuştu.

Hayalperest olunmaması gerektiğini vurgulayan Halevi, “Savaşı sorumluluk ve kararlılıkla yürütüyoruz. Söylediğimiz gibi, bazı hedefler uzun zaman alacak ve onlara ulaşana kadar vazgeçmeyeceğiz. Rehinelerin iadesi önemli ve acil olmakla birlikte zamanlaması da diğer hedeflerin zamanlamasından farklıdır” ifadelerini kullandı.
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