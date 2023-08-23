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Gündem Kuduz hastalığından hayatını kaybeden Suriyeli Faras'ın ardından insanlık dışı paylaşımlar!
Gündem

Kuduz hastalığından hayatını kaybeden Suriyeli Faras'ın ardından insanlık dışı paylaşımlar!

Yeniakit Publisher
2023-08-23 19:33:00 -
Kuduz hastalığından hayatını kaybeden Suriyeli Faras'ın ardından insanlık dışı paylaşımlar!

Suriye’de başıboş köpeğin saldırısında yaralanan ve kuduz teşhisiyle Şanlıurfa'da tedavi görürken hayatını kaybeden 30 yaşındaki Suriyeli Faras'ın ölümünden sonra ırkçılar, insanlık dışı mesajlar için sosyal medyada birbiriyle yarıştı.

Irkçılıktan gözleri dönen sosyal medya kullanıcılarının 30 yaşındaki Faras'ın ölümünün ardından yaptıkları paylaşımlar okuyanları utandırdı.

Ne olmuştu?

Telabyad kentinde başıboş köpeğin saldırısında yaralanan ve kuduz teşhisiyle Şanlıurfa'da tedavi altına alınan yabancı uyruklu Hasan Halil Faras, geçtiğimiz günlerde hastaneden firar etmişti. 30 yaşındaki Faras boş bir tarlada bulunarak yeniden karantinaya alınmıştı.

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