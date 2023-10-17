Kudüs'te İsrail'e karşı tüyleri diken diken eden çağrı!
Kudüs'te, Amerika ve Avrupa devletlerinin desteğiyle Gazze'de göz göre göre Müslüman katliamı yapan işgalci İsrail'e karşı seferberlik çağrısı yapıldı.
Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından Gazze'de sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail, göz göre göre katliamlarını sürdürüyor.
Yasaklı beyaz fosfor bombalarıyla insanlık suçu işleyen İsrail, son olarak Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombaladı. Siyonistlerin hastaneyi bombalaması sonucu en az 500 kişinin öldüğü bildirilirken dünya, tepkiler konusunda yine pısırık kaldı.
Öte yandan Kudüs'te, katliam yapan İsrail'e karşı seferberlik çağrısı yapıldı.
'Susarsak Allah bizi katleder'
Çağrıda, "Herkesi genel seferberliğe davet ediyoruz. Direnen Gazze halkına yaşatılanlara karşı susarsak Allah bizi kahreder." ifadeleri kullanıldı.
Dünya
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