Kudüs'te İşgalci yerleşim terörü
Gündem

Kudüs'te İşgalci yerleşim terörü

Giriş Tarihi:
AA Giriş Tarihi:
Kudüs'te İşgalci yerleşim terörü

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli işgalcilerin sayısı 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 770 bine ulaştı. Son olarak , İsrail’in Kudüs’e bağlı Anata beldesinde Filistinlilere ait 5 bin 856 metrekarelik araziye el koydu. İsrail’in yıl başından bu yana Batı Şeria ve Kudüs’te buna benzer 54 askeri emir yayımladığı aktarıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail’in Kudüs’e bağlı Anata beldesine ait 5 bin 856 metrekarelik araziye el koyduğunu bildirdi. Nofei Prat yerleşimini 437 numaralı yola bağlayan yeni bir yol inşa etmeyi ve böylece yerleşimcilere hizmet sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

54 ASKERİ EMİR YAYIMLADI

İsrail’in yıl başından bu yana Batı Yaka ve Kudüs’te buna benzer 54 askeri emir yayımladığı aktarıldı. İsrail, son dönemde ordu ve yerleşimciler için askeri gözetleme kuleleri ile yollar inşa etmek amacıyla bu tür askeri emirleri sıkça devreye sokuyor.

BM'DEN ÇAĞRI

Filistin verilerine göre; Batı Yaka’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin sayısı 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 770 bine ulaştı. Birleşmiş Milletler, İsrail’in Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini yasa dışı kabul ediyor ve bu uygulamaların iki devletli çözümü baltaladığını vurgulayarak derhal durdurulması çağrısında bulunuyor.

Gündem

Gündem

