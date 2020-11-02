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Aktüel Kudüs'te Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi
Aktüel

Kudüs'te Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 22:55:48 -
Kudüs'te Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi

KUDÜS (AA) - Filistinliler, Batı Kudüs'teki Fransa Başkonsolosluğu önünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı sözleri ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayınlanması protesto edildi.

Başkonsolosluk önünde toplanan Filistinliler, Fransa'da İslam'a yönelik hakaret içeren karikatürlere ve Macron'un bu karikatürleri savunmasına tepki gösterdi.

Gösteriye katılanlar, İngilizce, Arapça ve Fransızca dillerinde "Peygamberime Dokunma" yazılı dövizler taşırken, pankartlar arasındaki "Macron, Hazreti Muhammed'e saldırmayı bırak" ifadesi dikkati çekti.

Avukat Hamza Kattine, gösteride yaptığı konuşmada, "Tek bir şey söylüyoruz: Peygamberimiz kırmızı çizgimizdir. Ona dokunulmasını asla kabul etmiyoruz." dedi.

İslam'a yönelik hakaret içeren ifadeler nedeniyle özür dilenmesi gerektiğini belirten Kattine, "İvedilikle özür dilenmedikçe ve Müslümanların duygularına yönelik dil uzatanlar yargılanmadıkça herhangi bir ilişki kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, daha sonra Al Jazeera'ya verdiği röportajda, Hazreti Peygamber'e hakaret içerikli karikatürler nedeniyle Müslümanların yaşadığı şoku anladığını ifade etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı, söz konusu karikatürlerin hükümeti değil, bağımsız bir gazeteyi temsil ettiğini belirtmişti.

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