Kudüslü fotoğrafçılar Kudüs’ü fotoğrafladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen ve küratörlüğünü Lütfi Şen'in üstlendiği "Kudüs'te Hayat: Kudüslü Fotoğrafçıların Gözünden" sergisi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda açılarak sanatseverlerle buluştu. Kudüslülerin yaşantılarını resmetmek ve şehirde hayatın tüm yönlerini göstermek adına İstanbullularla buluşan açılış etkinliğine, serginin mimarları ünlü fotoğrafçılar Iyad Tawil, Mohamad Dweik, Ata Jaber, Mostafa Alkharouf ve Faiz Abu Rmeileh de katıldı. Dünyada en fazla fotoğraflanan şehirlerin başında gelen ve kutsal sayılan Kudüs’ün etkileyici fotoğraflarını tüm dünyaya aktaran sergi, yarına kadar ziyarete açık olacak.