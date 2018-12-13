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Kudüslü fotoğrafçılar Kudüs’ü fotoğrafladı

"Kudüs'te Hayat: Kudüslü Fotoğrafçıların Gözünden" sergisi, Kudüslülerin yaşantılarını resmetmek ve şehirde hayatın tüm yönlerini göstermek adına İstanbullularla buluştu.

13 Aralık 2018 Perşembe 12:47
Kudüslü fotoğrafçılar Kudüs’ü fotoğrafladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen ve küratörlüğünü Lütfi Şen'in üstlendiği "Kudüs'te Hayat: Kudüslü Fotoğrafçıların Gözünden" sergisi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda açılarak sanatseverlerle buluştu. Kudüslülerin yaşantılarını resmetmek ve şehirde hayatın tüm yönlerini göstermek adına İstanbullularla buluşan açılış etkinliğine, serginin mimarları ünlü fotoğrafçılar Iyad Tawil, Mohamad Dweik, Ata Jaber, Mostafa Alkharouf ve Faiz Abu Rmeileh de katıldı. Dünyada en fazla fotoğraflanan şehirlerin başında gelen ve kutsal sayılan Kudüs’ün etkileyici fotoğraflarını tüm dünyaya aktaran sergi, yarına kadar ziyarete açık olacak.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:47
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı
  3. Yunus Emre Enstitüsü
  4. Lütfi Şen
  5. Kudüs'te Hayat: Kudüslü Fotoğrafçıların Gözünden
  6. Cemal Reşit Rey Konser Salonu
  7. Iyad Tawil
  8. Mohamad Dweik
  9. Ata Jaber
  10. Mostafa Alkharouf
  11. Faiz Abu Rmeileh
  12. Kudüs

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