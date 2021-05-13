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Dünya Kudüs Seriyyeleri'nden Netenyahu'ya gözdağı!
Dünya

Kudüs Seriyyeleri'nden Netenyahu'ya gözdağı!

İsrail'e attıkları roketlerle demir kubbelerde hasar açan Kudüs Seriyyeleri, İsrail Başbakanı Netenyahu'ya gözdağı vererek, "Direnişin komutanlarının şehit olması direnişi geriletemez aksine daha da keskinleştirir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 01:00:00 - 2021-05-13 01:11:18
Kudüs Seriyyeleri'nden Netenyahu'ya gözdağı!

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, direniş gruplarının aylardır bu savaşın planlarını yaptığına dikkat çekti.

"Komutanların şehit olması direnişi geriletmez"

Kudüs Seriyyeleri bu akşam işgalci Siyonist Netahyahu'ya verdiği cevapta, "Biz Netanyahu ve onun mağlup ordu komutanına şunu söylüyoruz. Direniş grupları aylardır bu savaşın planlarını yapıp, size karşı hazırlık içindedirler. Direnişin komutanlarının şehit olması direnişi geriletemez aksine daha da keskinleştirir." dedi.

Kudüs Seriyyeleri, "Bugün İzzetin Kassam Tugaylarından Basım İsa ve kardeşlerinin şehadeti, onlardan önce de Kudüs Seriyyelerinden Samih Memluk ve kardeşlerinin şehit olması, generallerin savaş meydanında ön saflarda askerlerinin arasında olduğunu ve savaşı idare ettiğinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

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