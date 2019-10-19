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Büyük ustayı on binler uğurladı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar ve düşünür Kudüs şairi Nuri Pakdil, Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazı ardından son yolculuğuna uğurlandı

2019-10-19 17:49:00 - 2019-10-19 17:53:01
Büyük ustayı on binler uğurladı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan usta yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil, Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde 85 yaşında hayatını kaybeden usta yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı.

Çok sayıda kişi katıldı

Pakdil için ikindi namazına müteakip Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Pakdil ailesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM İdare Amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yazar Rasim Özdenören, eski bakanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Yorumlar

Koyun çobanı

Allah rahmet eylesin. Davutoğlu ile Karamollaoğlu'nun yan yana duası hayırlara vesile olsun.
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Sayın Cumhurbaşkanım, sen neden burada değilsin!
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