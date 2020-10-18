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Aktüel "Kudüs Şairi: Nuri Pakdil" vefatının birinci yılında anılıyor
Aktüel

"Kudüs Şairi: Nuri Pakdil" vefatının birinci yılında anılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-18 17:05:55 -
"Kudüs Şairi: Nuri Pakdil" vefatının birinci yılında anılıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Edebiyat dünyasına adını altın harflerle yazdıran, "Kudüs Şairi" unvanlı Nuri Pakdil, vefatının birinci yılında anılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tüm şehre duyuru yapılabilen anons sisteminden vefatının birinci yıl dönümünde Pakdil'i andıklarını belirterek, "Kudüs şairimiz, hemşehrimiz Nuri Pakdil ağabeyin vefat yıl dönümü. Sizlere birazdan Nuri Pakdil ağabeyin mektubunu dinleteceğiz. Kudüs şairimize rahmet ve özlemle." dedi.

Konuşmanın ardından şehrin tüm sokaklarında Pakdil'in "Sevgili Maraş halkına. Aziz hemşehrilerime. Maraş adı geçer geçmez ben olağanüstü heyecanlanıyorum." mısralarıyla başlayan mektubu dinletildi.

Bir yandan mektup okunurken diğer yandan belediye personeli kentin işlek caddelerinde şairin "Sınır tanımayan devrim ateşi: Mektuplarım" ve "Bağlanma ve Batı Notları" eserlerini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

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