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Aktüel "Kudüs şairi" Nuri Pakdil vefatının 1. yılında kabri başında anıldı
Aktüel

"Kudüs şairi" Nuri Pakdil vefatının 1. yılında kabri başında anıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Nuri Pakdil hiçbir zaman sözünü esirgemez, sözünü saklamaz, hakikati gizlemezdi. Hakikati ifade ederken de büyük bir nezaketle onu ifade ederdi. Çünkü samimiyetin yanına nezaketi eklemediğimiz zaman, onun patavatsızlık olacağını en iyi bilenlerden birisiydi" - Kudüs ve Tarihimiz Derneği Ankara Şubesi Temsilcisi Zahir Elbeyk: - "Üstadımız yıllarca Kudüs davası için kalemle ve şiirle savaştı, vefat ettiği zaman bütün Filistin üzüldü"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 18:18:06 -
"Kudüs şairi" Nuri Pakdil vefatının 1. yılında kabri başında anıldı

ANKARA (AA) - Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil, vefatının 1'inci yılında kabri başında anıldı.

Tacettin Dergahı'ndaki anma törenine, Pakdil'in yakınları ve sevenleri katıldı. Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün Pakdil ile ilgili rahmet ve merhamet temennilerini dile getirdiğini hatırlatarak Pakdil'in, klas duruşu, tavrı, dili ve üslubuyla gençliğe bir bilinç, duruş ve tavır aşıladığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Nuri Pakdil'in milletin duygusunu ve yaşadıklarını anlatan büyük edipler olduğunu vurgulayan Ünal, "Nuri Pakdil hiçbir zaman sözünü esirgemez, sözünü saklamaz, hakikati gizlemezdi. Hakikati ifade ederken de büyük bir nezaketle onu ifade ederdi. Çünkü samimiyetin yanına nezaketi eklemediğimiz zaman, onun patavatsızlık olacağını en iyi bilenlerden birisiydi." diye konuştu.

- "Kudüs davası için kalemle ve şiirle savaştı"

Kudüs ve Tarihimiz Derneği Ankara Şubesi Temsilcisi Zahir Elbeyk ise Pakdil'in Kudüslüler ve Filistinliler için önemli bir figür olduğuna dikkati çekerek "Üstadımız yıllarca Kudüs davası için kalemle ve şiirle savaştı, vefat ettiği zaman bütün Filistin üzüldü." ifadesini kullandı.

Pakdil'in vefatının ardından Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazları kılındığını anımsatan Elbeyk, Gazze'de de anma programlarının düzenlendiğini söyledi.

Filistinli şair ve yazar Samir Atiya da "Kendisi bize Kudüs sevgisini kalbimizde yaşamayı öğretti. Onun da dediği gibi Kudüs'ü kol saati gibi taşıyoruz." dedi.

Atiya, Pakdil'in mezarına Filistinli şairler ve edebiyatçılar adına çiçek bırakırken "Kendisine ve sözcüklerine özgür Kudüs'e kavuşana kadar vefa göstermek duasıyla." ifadesini kullandı.

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