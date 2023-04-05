Kudüs özgürleşmedikçe hepimiz tutsağız! Mescid-i Aksa'da skandal görüntüler
İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa içinde Müslümanlara coplarla saldırdığı görüntüleri Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan sosyal medya hesabından paylaştı. Skandal görüntüler Müslümanları dehşete düşürdü.
Mübarek ramazan günlerinde İsrail askerlerinin yaptığı zulüm müslümanları dehşete düşürdü. Mescit içerisinde yaşananların sergilendiği videoyu paylaşan Hasan Turan;
Kudüs özgürleşmedikçe hepimiz tutsağız... diyerek bir paylaşım yaptı.
Hasan Turan Twetter hesabında bu videoyu yayımlayarak,
"Gasp ettiği kutsal topraklarda, kurulduğu günden beri on yıllardır süren zulmüne devam eden Siyonist İsrail rejimi kutsal mekanlarımızda, müslüman kardeşlerimize saldırmaya devam ediyor." dedi.