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Gündem Kudüs özgürleşmedikçe hepimiz tutsağız! Mescid-i Aksa'da skandal görüntüler
Gündem

Kudüs özgürleşmedikçe hepimiz tutsağız! Mescid-i Aksa'da skandal görüntüler

Yeniakit Publisher
2023-04-05 11:59:00 - 2023-04-05 14:18:59

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa içinde Müslümanlara coplarla saldırdığı görüntüleri Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan sosyal medya hesabından paylaştı. Skandal görüntüler Müslümanları dehşete düşürdü.

Mübarek ramazan günlerinde İsrail askerlerinin yaptığı zulüm müslümanları dehşete düşürdü. Mescit içerisinde yaşananların sergilendiği videoyu paylaşan Hasan Turan;
Kudüs özgürleşmedikçe hepimiz tutsağız... diyerek bir paylaşım yaptı.


Hasan Turan Twetter hesabında bu videoyu yayımlayarak,


"Gasp ettiği kutsal topraklarda, kurulduğu günden beri on yıllardır süren zulmüne devam eden Siyonist İsrail rejimi kutsal mekanlarımızda, müslüman kardeşlerimize saldırmaya devam ediyor." dedi.

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Kudüs özgürleşmedikçe hepimiz tutsağız! Mescid-i Aksa'da skandal görüntüler

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Kudüs özgürleşmedikçe hepimiz tutsağız! Mescid-i Aksa'da skandal görüntüler

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Yorumlar

Efkar Baba

Allah bu İsrail'in bin belasını versin. Allah bunları kahr-ı perişan etsin. Hepsini birbirine düşürüp, bu zalim devleti perişan eylesin. Ortadan kaldırsın.. Amin, amin..

kırıklevent

İsrail dünyaya rezil olmuştur halk ayaklandı bunları ört best etmek için böyle rezil insanlık dışı uygulamayı mescid-i aksa' da yapmalarını Allah' a havale ediyorum
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