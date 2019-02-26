0553 313 94 23

Kudüs nöbetçisi Türk! Iğdırlı Onbaşı Hasan

Mondros Antlaşması sonrası komutanının Kudüs’te nöbet için bıraktığı 53 Osmanlı askerinden biri olan ve tam 64 yıl Mescid-i Aksa’nın kapısında bekleyen Onbaşı Hasan’ı Filistinli alimler anlattı...

26 Şubat 2019 Salı 09:42
Kudüs nöbetçisi Türk! Iğdırlı Onbaşı Hasan

Mondros Ateşkes Anlaşması (1918) sonrası Osmanlı ordusu çekilirken yaşanabilecek yağmalamaların önüne geçmek için Kudüs’te bırakılan 53 Osmanlı askerinden biri olan Onbaşı Hasan’ın hikâyesi işgal altındaki Kudüs’te yaşayan ihtiyarlar arasında dilden dile dolaşıyor. Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri, Aksa’daki son Osmanlı askeri olarak bilinen Onbaşı Hasan’ı görme fırsatı bulan bu neslin son temsilcilerinden biri. Zeytin Dağı’ndaki evinde konuşan 80 yaşındaki Şeyh Sabri, “Onbaşı Hasan’ın kalbi Mescid-i Aksa ile atıyordu. 1982’deki vefatına kadar sabah mescide ilk giren o olur, yatsı namazından sonra da yine mescidden en son o ayrılırdı” dedi.

Şeyh Sabri, şehirdeki bu son Osmanlı askerinin her gün Harem-i Şerif’in kuzeyinden Kubbetu’s Sahra’ya doğru çıkan merdivenlerin başına gelerek sabahtan akşama kadar buradan ayrılmadığını, adeta nöbet tutarcasına aynı noktada beklediğini anlattı. Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşını kaybetmesinin akabinde Kudüs’ün başına gelenlerden büyük bir üzüntü duyduğu anlaşılan Onbaşı Hasan için “Mahzun ve kendi halinde bir görünümü vardı. Vefatına kadar Mescid-i Aksa’daki nöbetine devam etti” ifadelerini kullanan Filistinli âlim Sabri, şunları kaydetti: “Kimseyle pek muhatap olmak istemeyen kendi halinde bir görünümü vardı. Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşını kaybetmesinden ve akabinde Kudüs’ün başına gelenlerden büyük bir üzüntü duyduğu her halinden anlaşılıyordu. Son derece mütevazı, hatta yamalı bir kıyafet giyerdi.” Şeyh Sabri, 1982’de hayatını kaybeden Onbaşı Hasan’ın kabrinin nerede olduğunu ise bilmediğini söyledi.

Onlar Kudüs’e aşıktı

Eski Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü ve Osmanlı dönemi Kudüs tarihi uzmanı Şeyh Nacih Bukeyrat da “Osmanlı askerleri, Kudüs’ü inançlarının bir parçası, kendilerini de Kudüs’ün bir parçası olarak görüyorlardı” ifadesini kullandı.

Osmanlı askerlerinin Kudüs’te 400 yıl kaldıklarını hatırlatan Bukeyrat, şunları söyledi: “Kudüs’ün İslami kimliğini gayet iyi biliyorlardı ve bu şehre âşıktılar. Kutsal topraklara karşı mesuliyetlerinin de çok iyi farkındaydılar. Onbaşı Hasan’ın hatırası Osmanlı askerlerinin Kudüs’ün bir parçası olduğuna şahitlik ediyor. Osmanlıdan onlarca tarihi eser hâlâ ayakta” dedi.

Onbaşı Hasan’ı ilk İlhan Bardakçı yazdı

Türk kamuoyu Mescid-i Aksa’daki son Osmanlı askeri Onbaşı Hasan’ın ismini ilk olarak 1972’de gazeteci İlhan Bardakçı’dan duymuştu. Bardakçı’nın, Mescid-i Aksa’da rastladığı yamalı kıyafet giyen Onbaşı Hasan şöyle demişti: “Ben, Osmanlı Ordusu, 21. Kolordusundan Iğdırlı Onbaşı Hasan’ım. Mondros’tan sonra komutanımız, benim gitmem gerek, sizden de isteyen memlekete dönebilir. Ama beni dinlerseniz sizden tek isteğim var: ‘Kudüs bize Sultan Selim Han Hazretleri’nin yadigârıdır. Siz burada nöbeti sürdürün. Sonra halk ‘Osmanlı da gitti, bundan sonra bizim halimiz nice olur!’ demesin. Fahri Kâinat Efendimiz’in ilk kıblesini Osmanlı da terk ederse gâvura bayramdır. Siz, İslam’ın şerefini, Osmanlı’nın şanını ayaklar altına aldırmayın’ dedi. Bizim 53 kişilik bölük de burada nöbette kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:42
  1. Iğdır
  2. Ordu
  3. Mondros Ateşkes Anlaşması
  4. Osmanlı
  5. Kudüs
  6. Osmanlı askeri
  7. Onbaşı Hasan
  8. Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri
  9. Zeytin Dağı
  10. Şeyh Sabri
  11. Mescid-i Aksa
  12. Harem-i Şerif
  13. Osmanlı ordusu
  14. Kubbetu’s Sahra
  15. Osmanlı Devleti
  16. 1. Dünya Savaşı
  17. Eski Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü ve Osmanlı dönemi Kudüs tarihi uzmanı Şeyh Nacih Bukeyrat
  18. İlhan Bardakçı
  19. Fahri Kâinat Efendimiz

YORUM YAZ

  • Fatih Fatih 27 dk önce
    Allah razı olsun dedemizden .Şimdi kudüs ne halde çok üzülüyorum .şerefsiz siyonistler ve domuz ingilizler ne hale getirdiler

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul’da DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 terörist sığınakta ele geçirildi" dedi.
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
  2. Dünün çocukları bugünün çocukları ile..
  3. Tuzla’daki kimyasal kokunun kaynağı..
  4. Karateciler 4 Altın 3 Gümüş ve 3 Bronz..
  5. TCMB'den döviz depo ihalesi
  6. Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı..
  7. Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke..
  8. Çakır’dan sosyal medya eleştirisi
  9. Hollanda, Kim Jong-Un’a gönderilecek..
  10. Talip Geylan: "Hocalı’yı unutmadık,..
  11. Rashad Muhammed’in kız arkadaşının..
  12. Potada Türkiye Kupası Şanlıurfa'da..
  13. SBÜ Tıp Fakültesinden asistanlarına..
  14. Adana’da tefeci ve yasa dışı bahis..
  15. Soylu duyurdu: Türkiye sorumlusu..
  16. Av. Gökalp: “Kadın cinayetlerinde..
  17. Turnalar, Seyfe Gölünde kuyruğa girdi
  18. Bursa’da okur-yazar buluşmaları devam..
  19. Kırklareli'nde kar yerini güneşe bıraktı
  20. En iyi ‘tarım’ fotoğrafları
  21. Kepez’de gençlere ve kadınlara spor..
  22. Sepaş Enerji’den işletmelere büyük..
  23. İngilizler kararını verdi! 'Ülke..
  24. Gelenek bozulmadı
  25. Sivas’ın 5 bin yıllık tarih cetvelini..
  26. KAYMOS’a ilk ziyaret ASKON’dan
  27. Seyfe Gölü misafirlerini erken..
  28. Hocalı Katliamı 27’inci yılında..
  29. Köprü ve otoyol gelirleri
  30. MİT'e ihbar yağdı! 6 bin operasyon..
ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

Günün Karikatürü

26 Şubat 2019
Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti