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Dünya

Kudüs halkı, İsrail’i kınamak için kepenk indirdi

İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetini protesto eden Kudüs halkı kepenk indirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 16:57:00 - 2021-05-18 17:03:08

Filistin’in farklı bölgelerinde grev sürerken, Kudüs’te yaşayanlar da İsrail’in protesto etmek için kepenk indirdi.

Kepenk indirerek İsrail'i protesto ettiler

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları devam ederken Filistinliler 1 günlük greve gitti. Gazze Şeridi, Batı Şeria’da gibi Kudüs’teki bütün yollar, sokaklar sessizlik hakim oldu. İsrail işgali altındaki Kudüs’te yaşayanlar kepenk indirdi. Kudüs’ün farklı mahallelerde sessizliğe gömülürken Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı yüzlerce kişi toplandı. Kudüs halkı, grevi de fırsat bilerek protesto gösterisi düzenledi.

İsrail güçleri kalabalığa müdahale etti

Protestoya katılan Filistinliler İsrail’in Gazze Şeridi’ne sürdürdüğü saldırıları ve Şeyh Cerrah Mahallesindeki Filistin ailelerin evlerinde zorla çıkarılması şiddetle kınandı. Filistin bayrağı açan protestocular “Yaşasın Filistin” sloganı atarak İsrail’in işgalini hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini vurguladı. İsrail güçleri Filistinlileri dağıtmak için kalabalığa müdahale etti.

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