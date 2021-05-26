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Gündem Kudüs hakkında flaş sözler: Buna Sultan Abdulhamit engel oldu!
Gündem

Kudüs hakkında flaş sözler: Buna Sultan Abdulhamit engel oldu!

Eski Mısır Müftüsü Ali Cuma, "Osmanlılar, hükümdarlıkları boyunca Yahudilerin arzuları ve Kudüs'e göç etme girişimlerinin karşısında durdu. Yahudilerin, Kudüs hayaline Sultan Abdulhamit engel oldu" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 07:52:00 -
Kudüs hakkında flaş sözler: Buna Sultan Abdulhamit engel oldu!

Eski Mısır Müftüsü Ali Cuma, resmi Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Osmanlı Devleti'nin Kudüs'e verdiği önem ve Yahudilerin emellerine karşı aldığı tutum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Osmanlılar, hükümdarlıkları boyunca Yahudilerin arzuları ve Kudüs'e göç etme girişimlerinin karşısında durdu." ifadelerini kullanan Cuma, Yahudilerin Kudüs hayaline engel olan kişinin Sultan Abdulhamit olduğunu aktardı.

Cuma, "Sultan 2. Abdülhamit tahttan indirildiğinde Yahudiler bu duruma çok fazla sevinmişti." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanlı Devleti'nin Yahudilere Mekke, Medine ve Kudüs hariç tüm toprakların kapılarını açtığını belirten Cuma, onların buna rağmen "gözlerini Kudüs ve Filistin topraklarına diktiklerini" ancak Osmanlı'nın sağlam tutumları karşısında emellerine ulaşamadıklarını ifade etti.

Cuma, "Osmanlı Devleti, Kudüs'e özel bazı kanunlar yürürlüğe koymuştu. Bunlardan bir tanesi, süresi 3 ayı geçmeyecek şekilde Hac ve kutsal ziyaretler hariç herhangi bir Yahudi'nin Filistin'e girişine izin verilmemesiydi." ifadelerini kullandı.

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