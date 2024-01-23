Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. Bölüm kesintisiz izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümde sırlar açığa çıkıyor. Kudüs davasını tek başına yürütmeye hazırlanan Selahaddin nasıl yol alacak merakla bekleniyor. Öte yandan Sinan ölümcül kozu da bekliyor. Tarihi dizi her Pazartesi takip ediliyor. Tansiyon her bölümde yükseliyor. İşte, TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. Bölüm izle ekranı…

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 9. BÖLÜM İZLE

22 Ocak tarihli dizinin son bölümünü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Selahaddin'in büyük çabalarıyla haşhaşi olduğu ortaya çıkan Reyhani yakalanmış ve idamı bizzat Sultan Nureddin tarafından gerçekleşmiş, hemen sonrasında Sultan Nureddin, Selahaddin'in kendisinin değil Eyyub'un oğlu olduğunu herkesin ortasında dillendirmiştir. Sırrın açılması büyük bir şok etkisi yaratırken Selahaddin bu sır karşısında darmadağın olur.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. Bölüm izle kesintisiz! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full HD yayında

Bunca yıl büyük bir yalanın içinde büyütüldüğünü düşünen Selahaddin bunca zaman babası bildiği Sultan Nureddin'le ve gerçek ailesiyle yolunu ayırır. Yalanların hüküm sürdüğü bir yerde yeri yoktur artık. Bunca zaman güttüğü Kudüs davasını artık tek başına yürütecektir.

Elindeki sırrı kaybetmesiyle boşa düşen Nusreddin, Sinan'ın yönlendirmesiyle Sultan Nureddin'e isyan bayrağını çekerek Gregor ve Viktorya ile iş birliği içine girer. Nusreddin'in Askalan'da kendisini sultan ilan etmesi ve Zengi devletini ikiye bölmesinin yanı sıra, başta Karategin olmak üzere bütün obaların Sultan Nureddin'e karşı kılıç kaldırması Zengi devletini daha önce görmediği türde büyük bir tehlikenin ortasında bırakır…

Artık Selahaddin için hayal kırıklığını ve öfkesini bir kenara bırakıp tekrar kılıcını kuşanarak meydana atılma vaktidir. Yıllarca Zengi Devleti'nin gölgesi altında büyüyen Selahaddin, bütün kırgınlığını bir kenara bırakıp düşmana karşı kılıcını tekrar kuşanacak mıdır? Sultan Nureddin, Nusreddin'in yaktığı isyan ateşini söndürüp Askalan'ı fethedebilecek midir? Selahaddin, Sinan'ın kendisi için sakladığı ölümcül kozdan kurtulabilecek midir?