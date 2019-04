Kudüs başkent, Golan Tepeleri ilhak! İsrail için sırada ne var?

İsmail Uğur yeniakit.com.tr

Kudüs Uzmanı Tarihçi Musa Biçkioğlu, ABD desteği ile İsrail’in Arz-ı Mevud hayallerine her geçen gün biraz daha yaklaştığını belirterek, “Bu işin sonu Fırat’a dayanacak. ABD’nin ısrarla Fırat’ın doğusunda bir terör devleti oluşturmaya çalışması boşuna değil.” dedi.

Evangelist ABD yönetimi İsrail’e çalışıyor

Dünyanın mutabık kaldığı uluslararası hukuk ilkelerinin kağıt üzerinde kaldığını dile getiren Biçkioğlu, “Maalesef sahada aynısını görmüyoruz. Küresel güçler hukuku işleri geldiği gibi uyguluyorlar. Herkes İsrail’in işgalci olduğunu kabul ediyor ama işgali ortadan kaldıracak bir adım atılmıyor. ABD bile işgalci olduğunu söylüyorlar ama İsrail’in her türlü hukuksuzluğuna da göz yumuyor. İsrail’in işgal ettiği topraklardan çıkarılması gerekirken tam tersi işgal ettiği toprakları ilhak etmesi için her türlü desteği veriyorlar. Evangelist etkisindeki ABD İsrail’e çalışıyor.” diye konuştu.

Golan Tepeleri’nden sonra sırada Ürdün var

Siyonist ideallerine hizmet eden Evangelistlerin ABD desteğiyle Armagedon savaşına hazırlandıklarını öne süren Biçkioğlu, “Bu hedeflerini ‘barış’ adı altında perdeliyorlar. İsrail yakında Batı Şeria’nın doğusunda yer alan Ürdün topraklarını da işgal etmeye başlayacak. Evangelistler İsrail topraklarının Ürdün’ün doğusuna da geçebileceğini dillendiriyorlar. Yani Ürdün’ün topraklarına da şimdiden göz dikmiş durumdalar. Ürdün’ü işgal edince duracaklar mı peki? Elbette hayır.” dedi..

İsrail’in bayrağındaki çizgiler bize uzanıyor

İsrail’in işgalci politikalarına sürekli devam edeceğin ve şimdiye dek yaptıklarının bunun kanıtı olduğunu ifade eden Biçkioğlu şöyle devam etti: “İsrail bayrağındaki çizgiler ne anlama geliyor, buna iyi bakmak lazım. Nil ve Fırat’ı simgeleyen çizgiler. Fırat nerede? Bizim topraklarımızda. Filistin’e yerleştiklerinden bu tarafa işgal alanlarını sürekli genişleten İsrail, ABD’nin bu güçlü desteği de varken durur mu? Durmayacak. İdeallerini hayata geçirmek için işgali genişletmeye devam edecek. Büyük İsrail hayalinin çizgileri bize kadar uzanıyor, bunu asla unutmamak lazım.”

ABD’nin Suriye’deki faaliyeti doğrudan İsrail’le ilgili

İsrail’e destek konusunda ABD ile AB’nin aynı noktada olmadığına da değinen Biçkioğlu, şöyle devam etti: “AB her ne kadar İsrail’i destekliyor gözükse de bu konuda hiçbir zaman ABD ile aynı noktada durmayacaktır. AB İsrail’i İslam dünyasının içinde bir ur olduğu için destekliyor. İslam dünyasının ayağa kalkmaması için AB İsrail’i destekliyor. Balinaların canını düşünen AB İslam coğrafyalarında öldürülen on binlerce insan için kılını kıpırdatmaz. ABD ise konuya daha farklı bakıyor. Evangelistlerin yönetimindeki ABD Siyonist ideallerini destekleyen bir inanç sistemine sahiptir. Kıyamet savaşı denilen Armagedon savaşının icra edileceğine inandıkları topraklar İsrail’dedir. Trump ve ekibinin Evangelist idealleri gerçekleştirmek için hak hukuk tanımadan İsrail lehine her türlü kararı almaktadır. Bugün Suriye’nin kuzeyinde kurmak istedikleri terör devleti de tamamen İsrail hayaline hizmet edecektir. Yani İsrail’in Türkiye’nin topraklarında da gözü var ve en sonunda sıra bize de gelecek. Eğer önlem alıp bu işgal girişimlerini engellemezsek.”