Kudurmuş İsrail bir yılda bakın kaç çocuğu şehit etmiş

Siyonist işgal rejiminin çocuklara yönelik hak ihlalleriyle ilgilenen Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'nin raporuna göre, yıl başından bu yana 15 Filistinli çocuk işgalciler tarafından şehit edildi.

İsrail, son olarak Nablus'un doğusundaki Deyru'l-Hatab köyünde gerçekleştirdiği saldırıda Muhammed Emced Da'des'i karnından vurarak öldürmüştü. Da'des'in İsrail yönetiminin Filistinlilerin arazilerine, Yahudi yerleşim merkezlerine katmak üzere el koymasına karşı düzenlenen protesto gösterilerine müdahale edilmesi sırasında bir işgalci keskin nişancı tarafından doğrudan ve kasten hedef alınarak vurulduğu belirtilmişti.