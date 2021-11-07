  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kudurmuş İsrail bir yılda bakın kaç çocuğu şehit etmiş
Dünya

Kudurmuş İsrail bir yılda bakın kaç çocuğu şehit etmiş

Siyonist işgal rejiminin çocuklara yönelik hak ihlalleriyle ilgilenen Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'nin raporuna göre, yıl başından bu yana 15 Filistinli çocuk işgalciler tarafından şehit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 21:21:00 -
Kudurmuş İsrail bir yılda bakın kaç çocuğu şehit etmiş

Siyonist işgal rejiminin çocuklara yönelik hak ihlalleriyle ilgilenen Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'nin raporuna göre, yıl başından bu yana 15 Filistinli çocuk işgalciler tarafından şehit edildi.

İsrail, son olarak Nablus'un doğusundaki Deyru'l-Hatab köyünde gerçekleştirdiği saldırıda Muhammed Emced Da'des'i karnından vurarak öldürmüştü. Da'des'in İsrail yönetiminin Filistinlilerin arazilerine, Yahudi yerleşim merkezlerine katmak üzere el koymasına karşı düzenlenen protesto gösterilerine müdahale edilmesi sırasında bir işgalci keskin nişancı tarafından doğrudan ve kasten hedef alınarak vurulduğu belirtilmişti.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti'de bir skandal daha! Şimdi de korucuları hedef aldılar
Siyaset

İYİ Parti'de bir skandal daha! Şimdi de korucuları hedef aldılar

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl'de Tahir Gümren isimli şehit yakınına ettiği galiz küfürün yankıları sürerken, söz konus..
Şakşuka tarifi, nasıl yapılır? Kolay şakşuka tarifi
Kadın - Aile

Şakşuka tarifi, nasıl yapılır? Kolay şakşuka tarifi

Mutfağımızın lezzet duraklarından biri olan şakşuka, en sevilen yemeklerimiz arasında.
Ali Babacan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama fotosu düzmece çıktı
Siyaset

Ali Babacan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama fotosu düzmece çıktı

Deva Partisi'nin 29 Ekim Cumhuriyet bayramı için hazırladığı görseldeki fotoğrafların başka bir yerden alındığı ortaya çıktı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay