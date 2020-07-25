Kudurdular! Ayasofya Camii'ni açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suç duyurusu!

Twitter'da sadece 3 bin kişini takip ettiği aşırı komünist Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), kendisini sürekli gündeme getirmek için zırvalamaya devam ediyor.

Gündeme gelmek için her yolu deneyen HKP son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya Camii'nin tekra aslına çevirmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

HKP, Başkan Erdoğan’ın konuşmasında M. Kemal ve İsmet İnönü’yü hedef aldığını iddia ederek, çeşitli suçlamalarda bulundu.