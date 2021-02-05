Kudretullah Zeki: Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istiyoruz

Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki, Türkiye ziyaretinin ardından AA muhabirlerine açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son zamanlarda özellikle ulaşım, transit alanlarında çok büyük tecrübeye sahip olduğunu ve bayağı bir ilerleme kaydettiğini dile getiren Zeki, Afgan halkı ve Afganistan Ulaştırma Bakanı olarak bu tecrübelerden, burada yapılan işlerden yararlanmak istediklerini söyledi.

Afganistan'ın da transit ülke olup bağlantı yollarından yararlanmak istediğini vurgulayan Zeki, bu doğrultuda Türkiye'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından davet aldıklarını aktardı.

Zeki, "Her alanda bir muvaffakiyete ulaştık, en kısa zamanda heyetler tekrar görüşecek, güzel bir toplantı oldu. Bundan eminim ki, Afganistan olarak altyapı ve üstyapılarda da bu tecrübelerden istifade edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüştüğünü dile getiren Zeki, şöyle devam etti:

"Afganistan-İran ve Türkiye arası bizim en hızlı, en kısa, en ucuz transit yolumuz. Biz eğer Afganistan'dan Avrupa'ya açılmak istiyorsak, en uygun yol, Afganistan-İran-Türkiye arasındadır. Biz bunu Ulaştırma Bakanı ile de görüştük. Afganistan ile Türkiye arasında bu üçlü transit yolu için bir muvaffakiyete vardık. Ama İran ile de irtibata geçeceğiz. Bu hem bizim için hem İran için hem de Türkiye için en uygun yoldur. Biz bunu talep ettik."

"Tek taraflı barış Afganistan sorununu çözmez"

Zeki, Afganlar arası barış görüşmesine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Her Afgan barış istiyor. Afganistanlılar 40 yıldır barış talep ediyor ama nasıl bir barış? Bu çok önemli. Yani barışta Afganistan'ın bütün taraflarını, partilerini, aşiretlerini, hukukunu göz önüne almadan tek taraflı barış gelirse, bu Afganistan'ın sıkıntılarının, sorunlarının çözümü değildir. Bütün tarafların bir anlaşma üzerinde bir araya gelmesi lazım.

Cumhurbaşkanımız Eşref Gani, şu an görüşmelere devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la özel görüşmemizde, Cumhurbaşkanımızın selamını ilettik ve barış için destek istedik. Biz barış istiyoruz ve barışa karşı değiliz, lakin barışın gelişi için şartlar var. Bu şartlar yerine gelmezse tek taraflı barış, Afganistan sorununu çözmez. Katar'da müzakereler devam ediyor. Afgan halkı artık güven içinde ve birbiriyle kardeşlik içinde yaşasın istiyoruz. Bunun için dua ediyoruz. Birçok platformdan destek talep ettik."

"Afgan halkı ve hükümeti Türkiye'den gelen firmalara hep destek verdi"

Ankara'daki görüşmelerini tamamladıklarını kaydeden Zeki, "Afganistan ve Türkiye, iki devlet tek millettir. Görüşmeler, inşallah her zaman devam edecek. Bundan eminim ki, yakında çok güzel gelişmeler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Zeki, Afganlar arası müzakerelerin Türkiye'de devam etmesi gibi bir planın olup olmadığına ilişkin bu ziyaretlerinde bu yönde bir konuşmanın gerçekleşmediğini ancak konunun dışişleri bakanları arasında konuşulacağını belirtti.

Afganistan Ticaret ve Dışişleri Bakanlarının Türkiye'yi ziyaret etme ihtimallerinin bulunduğuna işaret eden Zeki, söz konusu bakanların ziyaretinde, bu konular üzerinde bir mutabakata varabileceklerini vurguladı.

Zeki, bu ziyaretlerinde ana gündem maddesini ulaşımın oluşturduğunu belirterek, Afganistan'ın Türkiye'yle 2 transit yol güzergahı olduğunu söyledi. Bu güzergahlardan birincisinin, Afganistan-İran ve Türkiye olduğunu aktaran Zeki, diğerinin de Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan Türkiye'ye ulaşan "Lapis Lazuli" olduğunu anlattı.

Görüşmelerde daha çok bu iki transit güzergahla teknik ekipman ve kapasite artırımı konusunu ele aldıkları bilgisini veren Zeki, "İnşallah bu konularda da gelecekte güzel gelişmeler olacak. Zamanı gelince sizinle paylaşacağız." dedi.

Zeki, Türk şirketlerinin Afganistan'ın yeniden inşa sürecinde ülkeye davet edilmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Zaten davete gerek yok. Afganistan'la Türkiye'nin tarihine ve kültürüne bakarsak, iki ülke tek millettir. Orada daha önce çalışan çok firma var. Şu anda devam eden firmalar da var. Bundan sonra da her zaman kapımız açık. Afgan halkı ve hükümeti, Türkiye'den gelen firmalara hep destek verdi ve bu desteğimiz devam edecek."