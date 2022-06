Kudret narının faydaları: Kanser hücrelerini öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor

Kudret narı, üzerinde topaklar olan bir salatalığa ya da kabağa benzeyen garip görünümlü bir meyve olsa da, dünyadaki en sağlıklı yiyeceklerden biridir. Kudret narı, vücudun düzgün çalışması için gerekli olan çeşitli vitamin ve minerallere sahiptir. Bu sağlıklı bileşenlerin yanı sıra, günümüzde en yaygın kronik hastalıkların bazılarıyla mücadele etmeye ve hatta iyileştirmeye yardımcı olabilecek aktif bileşikler içerir.

Kudret Narının Sağlığa Faydaları

Kudret narı, geleneksel olarak aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli mide ve bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılır.

Mide ağrısı

Ülser

Kolit

Kabızlık

Bağırsak solucanları

Ayrıca böbrek taşları, ateş, sedef hastalığı, karaciğer hastalığı, adet ağrısı ve HIV / AIDS için destekleyici bir tedavi olarak kullanılabilir.

Kudret Narının Diyabete Faydaları

Araştırmalar, kudret narında insülinde bulunanlara benzer bileşiklerin bulunduğunu göstermektedir. Glikozun hücrelere taşınmasını ve karaciğerde ve kaslarda enerji depolanmasını teşvik ederek kan şekerini düşürür. Kudret narı insülin duyarlılığını, glukoz toleransını ve insülin sinyalini iyileştirir ve hatta kilo vermeyi desteklemeye yardımcı olabilir.

Kudret Narının Kansere Faydaları

Kudret narının şeker hastalığına karşı faydalı özellikleri, şaşırtıcı şekilde kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı olur.

Kanser hücrelerinin hayatta kalmak için şekere ihtiyacı var. Colorado Kanser Merkezi Üniversitesi, kudret narının pankreas kanseri hücrelerinin glikozu kullanmasını önlediğini ve günlük kudret narı suyu tüketiminin pankreas kanseri riskini %60 oranında azalttığını tespit etti.

Kudret narı aynı zamanda sitotoksik etki (hücreye toksik şekilde etki edip hücreyi öldüren ya da fonksiyonunu durduran) gösteriyor. Bu özelliği ile kanserin yayılmasını önlüyor. Laboratuvar ortamında fareler üzerinde yapılan deneylerde, kudret narı ile beslenen deneklerde kanserin yayılmasının %51 oranında azaldığı kaydedilmiştir.

Meyve ayrıca lösemi, akciğer kanseri, yumurtalık kanseri, göğüs kanseri ve skuamöz hücreli karsinomun (cilt kanseri) tedavisinde de olumlu sonuçlar göstermiştir.

Kudret narının kanser üzerindeki etkileri, dünyanın çeşitli ülkelerindeki seçkin üniversite ve kurumlarda araştırılmaya devam ediyor. Kim bilir, belki bir kaç yıl içinde kanser hastalarına kemoterapi yerine kudret narı tedavisi uygulanacak.

Kudret Narının Bağışıklığa Faydaları

Kudret narının, bir C vitamini olmak üzere çok sayıda antioksidan ve diğer gerekli besinlerle dolu olduğu için daha güçlü bir bağışıklık fonksiyonuna katkıda bulunduğu belirtiliyor. Her porsiyonunda yaklaşık 55 mg C vitamini içerdiğinden, bağışıklık sistemini güçlendiren bir mikro besin olarak kabul edilmektedir.

Kudret narı olgunlaştığında dış kısmı turuncu rengini alır, içerisindeki çekirdekli kısım ise kırmızıdır. Kudret narının dış kısmı ekşi ve acı bir tada sahiptir. Birçok meyvenin çekirdekli kısmı ekşi olmasına rağmen kudret narının çekirdeklerine yakın olan kısmı daha tatlıdır.

Kudret narı pek çok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Saksıda, bahçede kolaylıkla yetiştirilebilen bir meyvedir.

Kudret narı, içerisinde birçok mineral ve vitamin bulundurduğu için bağışıklığı kuvvetlendirici bir meyve olarak bilinmektedir. Birçoğumuzun adını ilk defa duyduğu bu meyve nasıl tüketilir? Kudret narı nasıl hazırlanır?

Kudret Narı Nedir Nasıl Tüketilir?

Bazılarımızın ilk defa duyduğu bu mucizevi meyve birçok şekilde tüketilebilir. Bu konuda birçok uzmanın öenerileri mevcuttur. Peki kudret narı nedir, nasıl tüketilir?

Kudret narı turuncu ve kırmızı renk karışımlı bir meyvedir. Dış kabuğu pürüzlüdür. Çekirdekleri nar tanelerine benzemektedir. Kudret narı içerisinde bolca vitamin ve mineral bulunduran bir meyvedir. C vitamini açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği bilinmektedir.

Peki kudret narı nasıl hazırlanır, kudret narı nasıl tüketilir?

Kudret narının en bilindik tüketilme şekli macun şeklinde olanıdır. Çekirdekleri kabuktan ayrıp küçük parçalara bölünür ve bir kavanoza konulur. Bir su bardağı bal kudret narının üstüne dökülür ve kavanoz 30 ya da 40 gün boyunca ağzı kapalı bir şekilde saklanır. Bu karışım macun kıvamından daha sıvı bir halde olacaktır. sabahları 1 yemek kaşığı tüketilmesi önerilmektedir.

Kudret narının bir diğer tüketim şekli ise zeytinyağı ile karıştırılarak tüketilmesidir. Bu tarifin macun gibi uzun süre beklemesine gerek yoktur. Her sabah bir yemek kaşığı tüketilmesi yeterli olacaktır.