Kudret narı faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır, yenir? Herkes satın alıyor: Zeytinyağlı kudret narı lezzetine doyulmaz

Harikulade bir acayip elma!

Nam-ı diğer: kudret narı.

Anavatanı Hindistan olsa da kudret narı çeşitleri tropik iklime sahip pek çok bölgede, bilhassa Asya ve Doğu Afrika’da bol miktarda bulunur. Özellikle dillere destan faydaları ortaya çıktıktan sonra kudret narı ağacı yetiştirmek için dünya üzerinde pek çok bölge gönüllü oldu. Böylece yetiştirilme alanları da hızla arttı. Ülkemizde büyük oranda Yalova ve Bursa bölgelerinde yetiştirilen kudret narını bugün hemen her markette ve aktarda rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kudret narı İbrahim Saraçoğlu gibi pek çok saygın bitkisel tedavi uzmanının da tavsiye ettiği, şifası kendinde saklı bir bitkidir. Kudret narı hangi hastalıklara iyi gelir, sorusuna en doğru yanıt, “Kudret narı neye iyi gelmez ki?” sorusuyla verilir. Zira yararları saymakla bitmez.

GÖZ HASTALIKLARI İÇİN REÇETE: İbn-i Sînâ göz kapağı içindeki doluluk ve arpacık için gül yağı, anzorot ve hiltit kullanılmasını önerir.

Kudret Narı Bitkisi Nedir?

Halk arasında acayip elma ya da papara diye bilinen kudret narı kabakgiller ailesinin bir üyesidir ve Latince ismi momordica charantia’dır. Kudret narı bitkisi, yeşil ve pürüzlü bir yüzeye sahiptir. Söz konusu görüntü kabağı çağrıştırır.

Kudret narı çiçeği sarı renktedir ve turuncuyla sarı arası renkte meyveler verir. Meyveleri 10-12 cm’ye kadar büyür ve yeşilden sarıya doğru renk değiştirerek olgunlaşır. Tam olarak olgunlaşan bir meyvenin içinden nara benzeyen kırmızı tohumlar çıkar. Bu kırmızı tohumlara kudret narı çekirdeği de denir. Kudret narı tadı bir miktar ekşi olan meyvelere sahiptir.

Pek çok farklı rahatsızlığa iyi gelen kudret narı özellikleri genel olarak bu şekildedir. İçeriğinde bol miktarda E vitamini, protein, mineral ve lif barındıran bu muhteşem besin maddesi isminin hakkını gerçek anlamda verir. Siz de bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız bu narın kudretinden mutlaka faydalanın.

KUDRET NARI YAĞI NASIL KULLANILIR? Kudret narı yağı aç karnına sabah veya akşam 1 tatlı kaşığı tüketildiği zaman mide ülseri tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir.

Kudret Narının Faydaları Nelerdir? Nelere İyi Gelir?

Kudret narı mide problemlerine karşı tedavi edici özelliğe sahiptir. Sabahları kahvaltıdan önce bir kaşık kudret narı macunu yutarak sindirim sisteminizi temizler, dengeler ve olası rahatsızlıklara karşı korunmuş olursunuz. Kudret narı reflü olarak bilinen modern zamanların popüler hastalığına da iyi gelir.

Ayrıca kudret narı ülser gibi ciddi mide rahatsızlıkları için de doğal bir çözüm sunar.

Bu şifalı bitki bir diğer mucizesini HIV virüsüne karşı savaşarak gösterir. AIDS hastalığına yakalanma riskini düşürür.

Kanser hastalığı için umut kaynağı olan bir bitkidir. Kanserli hücrelerin çoğalmasını ya da yayılmasını önleme konusunda etkili olduğu kabul edilmiştir ve bu özelliği ile kudret narı kanser tedavisinde yararlanılan bir bitkidir.

Yaralar üzerinde tedavi edici özelliği bulunan kudret narı yanık bölgeler için de kullanılabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği, kudret narı faydaları arasında çok önemli bir yere sahiptir.

Düzenli tüketildiğinde karaciğerdeki yağlanmayı engeller.

Sahip olduğu antibakteriyel etki sayesinde kudret narı cilt üzerinde de koruyucu fonksiyonları olan bir bitkidir. Kudret narı cilt lekeleri gibi yaygın görülen rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Güneş ışınlarına karşı doğal bir koruyucu krem olan kudret narı egzama gibi problemlerin iyileşmesine de yardımcı olur. Son olarak kudret narı yağının faydaları da bu aşamada bahse değer. Zira kudret narı yağı sivilce izleri konusunda iz giderici özelliğe sahiptir.

Tiroid bez salgılarının dengelenmesini sağlar; dolayısıyla guatr hastalığının tedavisinde başvurulabilir.

“Kudret narı basura iyi gelir mi?” sorusunun cevabı de olumludur. Yapılan bilimsel araştırmalar, düzenli kudret narı tüketimi sonucunda açığa çıkan enzimlerin, hemoroid hastalığının tedavisinde etkili olduğunu göstermiştir.

Kudret narı varis ağrılarının hafiflemesine de yardımcı olur.

Çocuklarda ve yetişkinlerde demir ve vitamin eksikliğini giderir.

Kudret Narı Yetiştiriciliği

Kudret narı yetiştiriciliği için en iyi hava koşulları nemli iklim bölgelerindedir. İlkbahar ayları gelip de sıcaklık ortalama 10 dereceye çıktığında bu bitkinin ekimi yapılabilir. Bir kapta çimlendirdikten sonra araziye ekmek en doğru yöntemdir. Bu şekilde örneğin 1 dönüm araziye aşağı yukarı 2 bin adet kudret narı fidesi dikimi yapılabilir. Meyveleri ortalama bir buçuk ayda olgunlaşır. Kudret narı yaz mevsiminde çiçeklenir. Çiçeklenme sürekli devam ettiğinden senede bir kaç kez mahsul verebilir.

Kudret Narı Nasıl Hazırlanır?

Kudret narını tanıdıktan ve faydalarını öğrendikten sonra gelelim onu tüketilmeye hazır hale getirmeye: Kudret narı nasıl hazırlanıyor? Bu sorunun farklı cevapları var. Kudret narı bal ya da zeytinyağı ile karıştırılarak macun şeklinde hazırlanabilir.

Bunun yanında kudret narı macununu hazırlanmış haliyle de aktarlardan, marketlerden ya da internet üzerinden satın alabilirsiniz. Ya da macun haline getirmeye uğraşmadan kudret narının meyve tanelerinin üzerinde biraz bal dolaştırarak da yenebilir hale getirebilirsiniz. Bahsi geçen en sık tüketme biçimlerinin yanında kudret narını çay, yağ ve kür olarak kullanma şansınız vardır.

Şifalı besinler arasında yer alan kudret narını alternatifli tüketmek isteyenler için reçel tarifini derledik. İçeriğinde yüksek oranda vitamin ve mineral barındıran kudret narı reçeli aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de güçlendirir.

Sabahları tüketildiğinden reçel formu uzmanlar tarafından da çok tavsiye edilir. Zeytinyağı ve balla yapılan bu tarif yapımı da oldukça basittir.

KAHVALTILIK KUDRET NARI REÇELİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

4 adet kudret narı

2 su bardağı andez balı

3 su bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

Kudret narlarını iyice yıkayın ardından üzerine zeytinyağı ve bal ilave edip blendırdan geçirin.

Yaklaşık 20 dakika ezdikten sonra Cam bir kavanozun içine koyun.

Kavanozun ağzını kapatıp güneş almayan bir yerde yaklaşık 1 hafta bekletin.

Ardından her gün bir yemek kaşığı kadar sabah kahvaltılarında tüketin.

Sık sık mide ve bağırsak sorunu yaşayanlar daha sık tüketebilir.

Bunun yanı sıra kış boyu bağışıklık sistemini güçlü kılan kudret narı vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri çözer.

Kudret Narı Macunu Nedir?

Genellikle kudret narı macun şeklinde tüketilir. Peki ama nedir bu kudret narı macunu? Söz konusu macunun hazırlanması son derece basit ve pratiktir.

Öncelikle macunu balla mı yoksa zeytinyağı ile mi hazırlayacağınıza karar vermelisiniz. Sonrasında bir adet kudret narının meyvelerini çıkararak temiz bir kabın içine koyun. Üzerine yaklaşık 500 gram organik balı ilave edin ve bu şekilde minimum 30 gün bekletin. Aynı formülü bal yerine kudret narı zeytinyağı şeklinde de uygulayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.

Kudret Narı Nasıl Kullanılır?

Macun şeklinde hazırlanan formül günde bir kez, mümkünse sabahları ve aç karnına alınmalıdır. Duruma göre kullanım sıklığı sabah ve akşam olmak üzere ikiye de çıkarılabilir. Ayrıca kapsül olarak da satılan kudret narı günde 2 ya da maksimum 3 kez alınabilir.

Kudret Narı Nasıl Yenir?

Kudret narı suyu çıkarılarak tüketilebileceği gibi kür ve çay şeklinde de kullanılabilir. Kudret narı çayı, kudret narı meyvesi ya da kurutulmuş halini suyun içine atarak demleme yöntemiyle hazırlanır ve yemeklerden sonra tüketilebilir.

Tadı biraz ekşi olan kudret narı ballı olarak hazırlandığında daha kolay içilir.

Ayrıca kudret narı şurubu da aktarlarda hazır olarak satın alabileceğiniz bir üründür.

Öte yandan kudret narı kapsülü yine aktarlarda ve bazı eczanelerde bulunabilir.

Kudret narı kürü ise hangi rahatsızlığı gidermek için kullanılmak istendiğine göre farklı şekillerde hazırlanabilir.

Peki, “Tüm bunlar bir yana da, kudret narı çiğ yenir mi” diye sorabilirsiniz. Pek çok sebze ve meyve gibi kudret narı da çiğ tüketilebilir ve üstelik çiğ tüketiminin çok daha faydalı olduğuna inanan pek çok uzman vardır.

Kudret Narı Zararları Nelerdir?

Sıra geldi bu mucizevi bitkinin bilinçsiz ve yanlış kullanımı sonucunda başımıza gelebileceklere!

nefisyemektarifleri'ne göre: Doğada bulunan her bir gıda maddesinde geçerli olan altın kural kudret narı için de geçerlidir: aşırı miktarlarda tüketmeyin. Aşırı, dengesiz ya da bilinçsiz tüketim neticesinde oluşabilecek risklerin başında gebeliklerde düşük, yüksek ateş, baş ağrısı, kadınlarda yumurtaların erken çatlaması ve şeker hastaları için şeker düşüşü gibi sorunlar gelir. Ayrıca yine fazla miktarlarda kudret narı tüketimi karaciğerinize de zarar verebilir.

Kudret narını doktorunuza danışmadan kullanmaya başlamayın.

Zeytinyağlı Kudret NarıDoğranmış ve çekirdekleri çıkarılmış kudret narı kavanoza konur ve üzerine sızma zeytinyağı ilave edilir. Karışım bu şekilde birkaç hafta bekletilir. Bazı kimseler bu karışımın 3 aydan fazla bekletilmesi gerektiğini, bazı kişiler ise birkaç hafta bekletmenin yeterli olduğunu ileri sürmektedir.