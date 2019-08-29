KUDAKA 114. Yönetim Kurulu Toplantısı Bayburt’ta yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 114. Yönetim Kurulu Toplantısı Bayburt’ta gerçekleştirildi. Toplantıda Erzincan, Bayburt ve Erzurum olmak üzere 3 ili kapsayan bölgede yaklaşık 11 Milyon TL tutarında yatırımın hayatiyete geçirileceği bildirildi.

Bayburt Valiliği’nde düzenlenen toplantıya Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzurum Valisi Okay Memiş, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ile KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen katıldı.

KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Cüneyt Epcim açılışta yaptığı kısa değerlendirmede katılımcılara teşekkür ederek toplantının hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Epcim’in ardından KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ajans faaliyetlerine ilişkin yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması sonrasında 114. Yönetim Kurulu Toplantısı sona erdi.

Toplantıda ayrıca Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Program Sonuçlarına göre Erzincan, Bayburt ve Erzurum olmak üzere 3 ili kapsayan bölgede yaklaşık 11 Milyon TL tutarında yatırımın hayatiyete geçirileceği belirtildi.

Açıklamada, “Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programları olan; Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşan TRA1 Düzey 2 bölgesinde uygulanacak olan toplam 3 proje için, bölgede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 4 Milyon TL hibe desteği sağlanacaktır. Proje desteği alan kamu kurum ve kuruluşlarının katkıları ile birlikte bölgemizde yaklaşık 11 Milyon TL tutarında yatırım hayata geçirilecektir. Yapılan değerlendirmelerin sonuçları hakkında, ajansımıza sunulmuş projelerin başvuru sahiplerine yazılı olarak bilgi verilecektir.” denildi.