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‘Küçükkaya’nın moderatörlüğü Portakal’ı rahatsız etti’ iddiası! “İsmail’i mi sunacağız başka işimiz yok gibi?”

Gazeteci Serdar Turgut, Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı canlı yayını İsmail Küçükkaya’nın sunacak olmasından, FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’ın rahatsız olduğunu iddia etti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:37
‘Küçükkaya’nın moderatörlüğü Portakal’ı rahatsız etti’ iddiası! “İsmail’i mi sunacağız başka işimiz yok gibi?”

23 Haziran İstanbul seçiminden önce, Cumhur İttifakı’nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın CHP’li İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde karşı karşıya gelecek. Programın sunucusunun tarafsız değil, CHP’li bir isim olması büyük tartışmalara neden olurken, konuya dair en dikkat çekici değerlendirme HaberTürk yazarı Serdar Turgut’tan geldi. Bugünkü yazısında, konuya farklı bir açıdan bakan Turgut, FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’ın, programı Küçükkaya’nın sunmasından rahatsızlık duyduğunu iddia etti.

Teklifi yapanlar Fatih Portakal’ın adını hiç ağızlarına almamışlar ve direkt İsmail’e gitmişler.” diyen Serdar Turgut, “Kanalda sabahki İsmail’in Çalar Saat programı ile akşam ana haber programı arasında bir stres olduğu yıllardır söylenir. Ve hatta bir ara İsmail’in ana haberi sunmak istediği bile konuşuluyordu kötü niyetliler arasında. Bu kötü niyetliler çok tehlikelidirler hepsinin Oray tarafından eğitilmiş olduğunu düşünüyorum ben.” ifadelerini kullandı.

Olabilir insanlar arkadaşmış gibi davransalar da birbirleriyle sert rekabet içinde olabilirler. Bu bizimki gibi arkadan yapılan oyunların, atılan çelmelerin pek yaygın ve rutin bir iş olduğu sektörde durum kesinlikle böyledir. İsmail’in seçilmiş olmasından Fatih Portakal’ın pek memnun olmadığı kesin gibi.” diye yazan Turgut, şunları kaleme aldı:

Eğer böyle düşünmemin yanlış olduğunu söyleyenler varsa kararın açıklandığı gün ana habere yani Portakal’ın programına çıkan İsmail’in birlikte verdikleri şu fotoya bir bakın.

İsmail’in suratı kendi düğününde attığı binlerce göbekten bir tanesini daha atmaya hazırlanan Mesut Özil’in suratının edasındaydı mutluluktan. Özil o gece o kadar fazla göbek attı ki yorgunluktan futbol hayatı bile sönmüş olabilir. Fatih Portakal’ın ki ise ‘Nereden çıktı şimdi bu başımıza, ne yani İsmail’i mi haber olarak sunacağız şimdi de başka işimiz yokmuş gibi’ duygularının noterden tasdik görmüş resmi belgesi gibiydi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:37
  1. İstanbul
  2. Fatih Portakal
  3. İsmail Küçükkaya
  4. FOX
  5. Serdar Turgut

YORUM YAZ

  • Karamanlı Karamanlı 16 dk önce
    Tüm yandaşların kıskandığı bellide,
  • engineerengineer20 dk önce
    küçükkayanın varlığı bile portakalı rahatsız etmeye yeter, çün ki portakalın alternatifi, gün gelir portakal gider mandalina küçükkaya gelir.

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