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Gündem Küçükçekmece'deki saldırı ile ilgili flaş gelişme! Bakan Tunç duyurdu
Gündem

Küçükçekmece'deki saldırı ile ilgili flaş gelişme! Bakan Tunç duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-11 17:36:00 -
Küçükçekmece'deki saldırı ile ilgili flaş gelişme! Bakan Tunç duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Küçükçekmece'deki AK Parti programına silahlı saldırıyla ilgili 12 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Tunç, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen; 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

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