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Aktüel Küçükçekmece'deki parkla ilgili görevden uzaklaştırma kararı verildi
Aktüel

Küçükçekmece'deki parkla ilgili görevden uzaklaştırma kararı verildi

İstanbul Valiliği, parkın yenilenmesinden sorumlu olduğu belirlenen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürünün görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:08:13 -
Küçükçekmece'deki parkla ilgili görevden uzaklaştırma kararı verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki parkın yenilenmesinden sorumlu olduğu belirlenen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürünün görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilik açıklamasında, Küçükçekmece Belediyesi'nin İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda tamamlanan yenileme çalışmaları neticesinde bazı yer döşemelerinde "PKK terör örgütü sembol ve renklerinin kullanıldığı" yönünde ihbar ve şikayet yapıldığı kaydedildi.

Mahallinde yapılan tespitler üzerine, söz konusu materyallerin Kaymakamlıkça kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Küçükçekmece Kaymakamlığı'nın konuya ilişkin yazıları ile Valiliğimize gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı (S.G.) ile Park ve Bahçeler Müdürü (Ş.M.), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden, Valiliğimizce görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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