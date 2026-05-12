Ekipler evrakları didik didik inceliyor: Fuhuşçu Tanju'nun belediyesinde 5. dalga
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolu Belediyesi’ne yönelik sabah saatlerinde 5’inci dalga operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında belediyeye bağlı bazı birimler ve Bol Tur A.Ş.’deki evraklar inceleme altına alındı.
Fuhuş, şantaj, tehdit, cinsel taciz, yolsuzluk başta her türlü ahlaksızlığın yaşandığı CHP’li belediyelerden biri olan Bolu Belediyesine yürütülen bir soruşturma kapsamında Jandarma ekipleri sabah saatlerinde belediye hizmet binasına geldi.
Binaya otopark kısmından giriş yapan jandarma ekipleri, belediye bünyesindeki bazı birimler ile Bol Tur A.Ş.’de arama ve inceleme çalışması başlattı. Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda evrak, jandarma ekipleri tarafından titizlikle mercek altına alındı.
Ekiplerin binadaki incelemeleri sürüyor.
Gündem
CHP'li belediyede rüşvet çarkı patladı! Motosikletten balya balya para çıktı: Meclis üyesi ve yandaşına 5 yıl hapis!
Gündem
CHP'de "Özgür Özel" depremi! Burcu Köksal zehir zemberek sözlerle istifa etti: "Beni Özgür Özel tehdit etti, AK Parti'ye geçiyorum!"
Gündem
Sancaktepe'de CHP zulmü sınır tanımıyor! Milli değerlere savaş açan yönetim ecdat yadigarı anıtı yerle bir etti!
Gündem
İzmir’de CHP sansürü patlak verdi! AK Parti'li Saygılı'dan sert tepki: "Demokrasiden kaçıyor, halktan korkuyorlar!"
Gündem
CHP’li Belediyede ‘katrilyonluk’ hortum: Adana’yı soyup soğana çevirdiler! 4 ayda 1 milyar liralık bakım vurgunu