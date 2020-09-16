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Aktüel Küçükçekmece’deki cinayetin şüphelilerinden 3’ü tutuklandı
Aktüel

Küçükçekmece’deki cinayetin şüphelilerinden 3’ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:21:27 -
Küçükçekmece’deki cinayetin şüphelilerinden 3’ü tutuklandı
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Ağustos’ta Küçükçekmece İnönü Mahallesinde iki grup arasında çıkan ve Ulaş Arslanargun’un öldüğü, Ferhat A’nın da yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.
Olaya karıştığı belirlenen 4 kişi kavgada kullanılan 2 tabancayla birlikte farklı tarihlerde gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 1’i tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakılırken 3 zanlı adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 zanlı tutuklandı.
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