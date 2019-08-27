Küçükçekmece'deki 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 29 yıl hapis Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan M. V, toplam 29 yıl hapisle cezalandırıldı.

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan M. V, toplam 29 yıl hapisle cezalandırıldı.

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