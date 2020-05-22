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Küçükçekmece’de üçüncü kattan düşen adam hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de epilepsi hastası olduğu öğrenilen iki çocuk babası şahıs üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 19:45:21 -
Küçükçekmece’de üçüncü kattan düşen adam hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de epilepsi hastası olduğu öğrenilen iki çocuk babası şahıs üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.



Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi, 3. Çınar Sokak’ta bulunan üç katlı bir binanın en üst katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olduğu öğrenilen iki çocuk babası İdris Baykara (33) binanın en üst katındaki evinden dengesini kaybederek iki bina arasına düştü. Yaşanan olayda İdris Baykara’nın sesini duyan eşi, polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de şahsa müdahale etti. Yapılan incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın yakınları eve gelerek gözyaşı döktü. Yapılan çalışmaların ardından İdris Baykara’nın cenazesi, yoğun kalabalığın içinden alınarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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