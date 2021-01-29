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Yerel Küçükçekmece'de silahlı saldırı
Yerel

Küçükçekmece'de silahlı saldırı

İstanbul, Küçükçekmece'ye yolda yürüyen bir şahıs, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 15:23:00 -
Küçükçekmece'de silahlı saldırı

Olay, Küçükçekmece Çiçekli Vadi Caddesi üzerinde 13.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen bir kişi kimliği belirsiz diğer kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan şahsı ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerine şerit çekip inceleme başlattı.

Ekipler kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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