  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü marka 'Migros arkamızda' diyerek vatandaşı tehdit etti! Migros ünlü çikolata markasını raflardan kaldırdı

Müjde gibi müjde! Ünlü içki markası iflas etti

Hamas Lideri Heniye: Haritayı gösterdiği o anı unutmadık

Türkiye'nin gündeme gelen olası doğalgaz hamlesi Cihat Yaycı'yı çıldırttı: Eğer böyleyse yazıklar olsun

Osmanlı alimlerinin 150 yıllık kayıp hikayesi! Kudüs ve Gazze detayı… "Hudutlarımızdan geniş düşünmeliyiz"

İstikbal AK Partili isme mi satıldı? Herkesi şaşırtan gerçek ortaya çıktı

Dalgalarla boğuşan deniz otobüsünde korku dolu anlar

Antalya uçağında sarhoş turist polise saldırdı

İsrail ordusunun şiddet taburu Netzah Yehuda için ABD devreye girdi

Metin Akpınar ve Uğur Dündar’ın rezilliği Brezilya dizilerini aratmıyor! Şimdi bir de Erol çıktı?
Yerel Küçükçekmece'de yol verme kavgası! Motosikletliler sürücüye saldırdı
Yerel

Küçükçekmece'de yol verme kavgası! Motosikletliler sürücüye saldırdı

Yeniakit Publisher
2024-04-22 11:42:00 - 2024-04-22 12:09:32

Küçükçekmece'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Motosikletliler sürücüye saldırdı.

Küçükçekmece’de yol verme nedeniyle çıkan kavgada motosikletliler, araçtakilere saldırdı. Araçta bulunanlar kendilerine saldıranları su atarak uzaklaştırmaya çalışırken, kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'de yol verme nedeniyle iki motosikletli ile bir araç sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Trafiğin durduğu noktada motosiklet sürücüleri, araç sürücüsüne saldırdı. Aracın kapısını zorla açan motosikletliler içeridekilerle tekmeli yumruklu kavga etmeye başladı. Araçtakiler, saldırganları su atarak uzaklaştırmaya çalışırken yaşanan kavga anı bir başka sürücünün cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Aracından inerek kavgaya karışan bir sürücü ise motosikleti iterek yere düşürdü. Bunun üzerine diğer motosiklet sürücüsü koşarak aracın kapısına tekme attı. Trafiğin açılmasının ardından devam eden kavga bir süre sonra çevredeki vatandaşların araya girmesi ile sona erdi.

Yol verme kavgası kanlı bitti!
Yol verme kavgası kanlı bitti!

Yerel

Yol verme kavgası kanlı bitti!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yol verme kavgası kanlı bitti: 2’si ağır 4 yaralı
Yol verme kavgası kanlı bitti: 2’si ağır 4 yaralı

Aktüel

Yol verme kavgası kanlı bitti: 2’si ağır 4 yaralı

Ankara'da yol verme kavgasında iki kardeş silahla öldürüldü
Ankara'da yol verme kavgasında iki kardeş silahla öldürüldü

Yerel

Ankara'da yol verme kavgasında iki kardeş silahla öldürüldü

Trafikte yol verme kavgasında 2 kişi silahla yaralandı
Trafikte yol verme kavgasında 2 kişi silahla yaralandı

Aktüel

Trafikte yol verme kavgasında 2 kişi silahla yaralandı

Yol verme kavgası cinayetle bitti!
Yol verme kavgası cinayetle bitti!

Dünya

Yol verme kavgası cinayetle bitti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

oflu baba

YOL ICIN KAVGA EDEN  NE OLDU KAVGA BITTI YOL HALA YERINDE DURUYOR HANGINIZ YOLU GOTURUP YOLLARDA SUREKLI KAVGA ETSINLER DIYEMI UTANMAZ REZILLER.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23