  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Küçükçekmece'de kumar oynatılan derneğe polis baskını
Aktüel

Küçükçekmece'de kumar oynatılan derneğe polis baskını

Sorumlu olan 3 kişi hakkında adli işlem uygulanırken, dernek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 16:18:36 -
Küçükçekmece'de kumar oynatılan derneğe polis baskını

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, kumar oynatıldığı belirlenen bir derneğe polis ekiplerince baskın yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Şehit Özcan Demirci Caddesi'ndeki bir dernekte kumar oynatıldığına dair ihbar alan polis ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Kapıdaki dernek görevlisinin elindeki telsiz ile içeriye bilgi verdiğini fark eden polis ekipleri, hızlıca içeriye girdi. Polis ekipleri, 23 kişiyi dernekte kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Polis, kumar masaları, oyun gereçleri ve para sayma makinesine el koydu. 23 kişiye kumar oynamak ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 50 bin 905 TL para cezası kesildi.

İş yerinden sorumlu olan 3 kişi hakkında adli işlem uygulanırken, dernek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'ın birinci çıktığı anket gündeme oturdu! Yeniden Refah'tan önemli açıklama
Siyaset

Fatih Erbakan'ın birinci çıktığı anket gündeme oturdu! Yeniden Refah'tan önemli açıklama

"Milli Araştırma" isimli bir sosyal medya hesabı tarafından yayınlanan anket sonucuna göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan..
Mısır sokaklarında Sisi'ye öfke seli
Dünya

Mısır sokaklarında Sisi'ye öfke seli

Darbeci Abdulfettah es-Sisi'ye karşı Mısır sokaklarındaki protestolar büyüyor.
Uyuşturucu baronu piknikte yakalandı
Aktüel

Uyuşturucu baronu piknikte yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu baronu olarak tanınan 40 yaşındaki kadın, piknik yaparken enselendi.

Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı