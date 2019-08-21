0553 313 94 23

Küçükçekmece’de kozmetik ürün deposundaki yangın kontrol altına alındı

Küçükçekmece Marmara Sanayi Sitesindeki bir kozmetik deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 04:33
Küçükçekmece’de kozmetik ürün deposundaki yangın kontrol altına alındı

Küçükçekmece Marmara Sanayi Sitesindeki bir kozmetik deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alındı.


Yangın, saat 02.00 sularında Küçükçekmece İkitelli’de yer alan Marmara Sanayi sitesi B Bloktaki üç katlı kozmetik deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kozmetik ürünlerinin alev alması sonucu, alevler kısa sürede üst katlardaki ürünlere de sıçradı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak yangının büyümesi sonucu destek için Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Bakırköy ve Sultangazi ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangına müdahale devam ettiği sırada, kozmetik ürünlerinde yer yer patlamalar meydana geldiği duyuldu.


İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının kesin çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belli olacağı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 04:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - İstanbul'da kozmetik deposunda yangın
    1. GÜNCELLEME - İstanbul'da kozmetik..
    2. Küçükçekmece’de kozmetik ürün..
    3. Trump, Danimarka ziyaretini erteledi
    4. Maduro, ABD ile görüştüklerini doğruladı
    5. Kadıköy’de yürekleri ağza getiren..
    6. Küçükçekmece’de kozmetik ürün..
    7. Kadıköy'de iki otomobil çarpıştı: 3..
    8. Husiler Yemen'de ABD'ye ait İHA düşürdü
    9. Küçükçekmece’de Marmara sanayi..
    10. Başakşehir'de kozmetik deposunda yangın
    11. Memurların zam pazarlığında yasal süre..
    12. Şüpheli çantadan giysi ve boya..
    13. Beyoğlu’nda şüpheli paket alarmı
    14. Trump, Yüzyılın Anlaşması'nı ilerleyen..
    15. Karaman’da kimliği belirsiz kişilerce..
    16. ABD'den Ortadoğu'daki sorunların..
    17. Ankara'da '12 Eylül' faşizmi! Cuntanın..
    18. Bakan Soylu, canlı yayında
    19. ABD'den Tayvan'a 8 milyar dolarlık..
    20. Trump'tan Rusya'ya 'Gruba dahil ol'..
    21. Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
    22. Başkent’te 50 metreden dereye düşen..
    23. Libya'da Hafter güçleriyle UMH..
    24. Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
    25. Van’daki kazanın ardından
    26. Ankara'da uçurumdan yuvarlanan engelli..
    27. Bolu’da 2 ev alev alev yandı
    28. CHP'li belediye yetim projesini iptal..
    29. Bakan Soylu canlı yayında
    30. Bafra’da 2 iş yeri kurşun yağmuruna..
    Cumhuriyet'ten PKK'ya skandal destek
    Cumhuriyet'ten PKK'ya skandal destek
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Vatan Partisi'nde büyük kriz! Kayyım kararı sonrası birbirlerine girdiler
    Vatan Partisi'nde büyük kriz! Kayyım kararı sonrası birbirlerine girdiler
    CHP'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a çok sert tepki
    CHP'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a çok sert tepki
    İsmi yeni partiyle anılıyordu! Eski bakandan tepki çeken kayyım açıklaması
    İsmi yeni partiyle anılıyordu! Eski bakandan tepki çeken kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    'Plaka tahdidi'ne karşı ilginç yöntem! 5 ilden İstanbul’a korsan servis
    'Plaka tahdidi'ne karşı ilginç yöntem! 5 ilden İstanbul’a korsan servis
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!