Küçükçekmece'de korku dolu anlar yaşandı! Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü
Yerel

Küçükçekmece’de korku dolu anlar yaşandı! Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Küçükçekmece’de korku dolu anlar yaşandı! Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü

Küçükçekmece’de trafikte ilerleyen bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev alarak adeta ateş topuna dönüştü. Çevredeki vatandaşların panikle uzaklaştığı olayda itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, araç ise kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Küçükçekmece’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki otomobilin motorunda bilinmeyen bir nedenle yanma oluştu. O sırada araç sürücüsü ve yolcu durumu fark ederek araçtan indi. Yangın büyürken otomobil alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yaşanan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

