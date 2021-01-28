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Yerel Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Tüm bina boşaltıldı
Yerel

Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Tüm bina boşaltıldı

İstanbul, Küçükçekmece'de bir binanın istinat duvarı çöktü. Duvarın diğer bölümlerinin de çökme ihtimaline karşı bina boşaltıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 09:17:00 -
Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Tüm bina boşaltıldı

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Leylak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre yoğun yağış nedeniyle sokak üzerinde bulunan bir binanın bahçe katındaki istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgeye şerit çekilerek güvenlik önlemleri alındı. Küçükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı ekipler binada incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler sonucu duvarın geri kalanında çökme tehlikesinin devam etmesinden dolayı bina boşaltıldı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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