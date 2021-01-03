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Aktüel Küçükçekmece’de hırsızlık
Aktüel

Küçükçekmece’de hırsızlık

Yeniakit Publisher
2021-01-03 13:14:01 -
Küçükçekmece’de hırsızlık

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece’deki bir apartman dairesinde meydana gelen hırsızlık olayında 3 kişi, 4 dakika içinde televizyon, 4 adet telefon ve bir miktar parayı alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen üç kişi, 31 Aralık günü sabah saat 06.00’da Cennet Mahallesi’nde bir apartmanın birinci katındaki daireye hırsızlık yapmak amacıyla geldi.

Dairenin kapısını kart ile açan kişiler, ev halkının uyuduğu sırada eve girdi. Zanlılar, 4 dakika kadar kısa bir süre içinde evdeki televizyonu, 4 adet cep telefonu ve bir miktar parayı alarak kaçtı.

İlerleyen saatlerde uyanan ev halkı, evden hırsızlık yapıldığını anlayarak polise haber verdi.

Evde detaylı çalışma yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, kaçan zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan hırsızların apartmana giriş ve çıkış anları, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.


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